Covid: cuándo hay que realizarse un hisopado para un diagnóstico

19/01/2022 - 21:55 Santiago

El Ministerio de Salud de la Provincia brindó una serie de recomendaciones para el testeo para saber si se padece Covid-19, y remarcó cuándo es oportuno hisoparse.

Síntomas: Si presentas algún síntoma como fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato, y no tuviste contacto estrecho con un caso confirmado de Covid-19 debes testearte y aislarte hasta confirmar o descartar el diagnóstico. Además, debes avisarle a tus contactos estrechos. Si tienes dificultad respiratoria, o los síntomas no mejoran o empeoran, realizar una consulta médica en una guardia del hospital más cercano.

En caso de ser contacto estrecho y tener síntomas no es necesario el test. El caso positivo se confirma por criterio clínico y epidemiológico. Se debe cumplir el aislamiento correspondiente según el esquema de vacunación: conviviente con esquema completo de vacunación (7 días), no conviviente asintomático con esquema completo (5 días), conviviente/no convivientes con esquema incompleto de vacunación (10 días).

En caso de ser contacto estrecho y no presentar síntomas, no es necesario el test: "Si sos contacto estrecho de un caso confirmado Covid-19 pero no presentas síntomas, no es necesario que acudas a testearte. Cumplí con los días de aislamiento recomendados de acuerdo al estado de tu esquema de vacunación", explican.