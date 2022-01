“Coronafobia”: con el incremento de contagios de Covid resurgieron los casos en la provincia

20/01/2022 - 00:44 Santiago

Además de estar sufriendo la pandemia del coronavirus, paralelamente, muchas personas luchan hoy contra otra pandemia: la del miedo y pánico a nivel mundial. El virus del miedo es muchísimo más contagioso que cualquier otro virus, ya que bajan las defensas y el sistema inmunológico se debilita, por lo tanto las personas están más propensas a contagiarse del Covid-19 o cualquier otra dolencia.

Los especialistas lo definen como "coronafobia" al temor extremo a contagiarse, y a morirse. Tener un poco de tos o dolor de garganta, estar demasiados atentos a los síntomas que pueden aparecer, conlleva a sufrir ansiedad y excesiva preocupación. En Santiago, muchas personas que ya han experimentado esta situación, están retomando los miedos a medida de que los casos se acrecientan, tras la desestimación de la nueva variante.

En este contexto, los especialistas piden no ser negadores e irresponsables frente a esta amenaza real del virus, pero sí consideran necesario cuidarse entendiendo la realidad que toca transitar sin volverse paranoicos.

"Coronafobia tiene que ver con el miedo desproporcionado, que lo que hace es activar el sistema de alerta, que cuando se hace de manera continua, aparece un nivel de distrés en el cuerpo con todas las complicaciones que eso implica. Incluso baja el sistema inmunológico. Entonces es un agrandamiento de la amenaza y un achicamiento de los recursos que uno pueda tener para enfrentar la situación", expresó la Emily Azar, licenciada en Psicología, en diálogo con EL LIBERAL .

La especialista aclaró que esta situación "no solo va ligada a la fobia por coronavirus, sino que comienzan a aparecer fobias a otras cosas. Hoy en día la palabra "fobia" está de moda, pero se sabe que en el ranking se encuentran mucho más altos los trastornos mentales como causas de malestar en la salud en general, a partir de lo que ha sido la pandemia. Y cuando hablamos de esto nos referimos a la depresión, la ansiedad, la hipocondría y los duelos con despedidas abruptas. Todo esto puede desencadenar una reparación de coronafobia o el desarrollo de la coronafobia en algunas personas que tienden a la ansiedad", explicó la especialista, en diálogo con EL LIBERAL.

Cómo sobrellevar el “respeto” por el Covid

Según considera la Lic. Azar, "hay recursos que uno tiene que aprender a manejar que tienen que ver con el control del estrés, del manejo en cuanto a la decisión que uno toma respecto de los pensamientos que son invasivos e involuntarios. Y así lograr no quedarse anclado a ese tipo de pensamientos, sino más bien, tomarlos como lo que son, que son información que la mente envía y no necesariamente uno tiene que creérsela".

De ser así "la coronafobia lleva a pensar que todo lo que sucede está ligado al virus. Y actúa en consecuencia. Y a su vez eso desencadena daño en las reacciones sociales, porque la posibilidad de contagio es a través del otro y aparecen emociones intensas respecto del entorno social".

“La fobia se dispara cuando los pensamientos recurrentes ansiosos son creídos como tales”

Los miedos y temores siempre estarán. El secreto es saber administrarlo correctamente y también conocer los límites.

La Lic. Emily Azar hace referencia incluso a que aun hoy, a dos años del inicio de la pandemia, uno no sabe todavía cómo actuar ante la presencia del entorno.

"Todavía existe un desconcierto en relación al tema, porque uno todavía no sabe cómo saludar; si puedo reunirme con otros o no; si cuántos debemos estar. Todas estas cuestiones llevan al individuo a volver a plantearse la forma de vivir con este virus, recordando que la pandemia no ha terminado, pero hay muchas opciones de atravesarla. Por eso siempre será fundamental cerciorarse con profesionales de la salud en forma presencial ante la aparición de sentimientos que resulten extraños en uno. Hay que aclarar que la información que existe en internet, en muchas ocasiones, lejos de dar respuestas efectivas, lo que hacen es empeorar la sintomatología", consideró.

Y cerró: "En síntesis, la fobia se dispara cuando los pensamientos recurrentes ansiosos son creídos como tales y llevan a que el cuerpo reaccione como si fuese que eso a lo que estoy temiendo está pasando realmente. Por ello se dispara todo un circuito de alarma que activa distintos órganos del cuerpo y genera estos trastornos".