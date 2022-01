Apto físico: un examen simple puede evitar muertes en quienes realizan entrenamientos

22/01/2022 - 21:10 Santiago

Para iniciar un plan de entrenamiento, ya sea guiado por profesionales o en forma particular, siempre se debe contar previamente con una serie de estudios que determinen la aptitud física del que la realizará a fin de evitar lamentables desenlaces al momento de la ejercitación.

Es fundamental en todos los casos, indican los expertos, saber el estado del organismo antes de las exigencias físicas.

"En nuestro medio hubo un aumento significativo de la actividad física tanto supervisada como no supervisada por profesores, entrenadores o idóneos en la materia, lo cual es un gran paso, un indicador de mayor conciencia del cuidado corporal. El punto negativo es que la gran mayoría de estos aficionados a la actividad física no se realizan los controles necesarios para pesquisar/detectar factores de riesgo o patologías que puedan afectar su salud o limitar su desempeño para que la actividad sea en realidad un beneficio o no sume riesgos al bien más preciado, nuestra salud", expresó el Dr. José Stenberg, médico cardiólogo infantil y deportólogo.

Obligatorio

El especialista consideró que se trata de un control que no puede dejarse de lado, por todo lo que podría desencadenar en caso de tener alguna enfermedad "oculta" que se manifieste por la exigencia física. Sin embargo, muchos entrenadores, sostiene, lo ven "con malos ojos" por tratarse de un filtro que puede poner en riesgo su trabajo.

"Cuando se plantea como un requisito, se interpreta como un obstáculo para hacer una actividad, es por esto que en la mayoría de los centros de entrenamiento se evita, o tal vez apenas se sugiere realizar un apto médico, para no "complicar" al entrenando, quien generalmente lo toma mal", sostuvo el Dr. Stenberg.

Finalmente, sobre esta situación que carece de compromiso propio y con terceros, el especialista indicó: "Esto es parte de nuestra falta de cultura. En cualquier país desarrollado es inaceptable el ingreso a una actividad sin el correspondiente certificado médico, siendo el primer interesado en conocer su situación el mismo deportista ya que esto se basa en ser coherente en el cuidado de la salud".

''El apto físico constituye un aval para el deportista''

Se necesita de un compromiso por parte, primero, de quien vaya a entrenarse y a poner el cuerpo, y segundo, de quien oficiará de instructor en la práctica.

"El apto físico constituye un aval para el deportista y un "seguro" para el centro, gimnasio, club, escuela formativa, etc. donde se desarrollen actividades físicas. Es tiempo de que nuestra sociedad dé el siguiente paso y se instale el habito de controles previos y periódicos de su estado de salud para realizar actividad física y evitar riesgos innecesarios", sentenció Stenberg.

De esta manera seguramente muchas patologías se descubrirán precozmente, dando la posibilidad de iniciar un tratamiento oportuno y a tiempo, con mayor posibilidad de una recuperación.

Dr. José Stenberg: ''Nadie puede ignorar, en el tiempo que vivimos, que la mayor pandemia es el sedentarismo''

La pandemia dejó a la vista un sinfín de enfermedades y trastornos vinculados a la falta de ejercitación y de hábitos saludables, los cuales fueron avasallados por el sedentarismo y la ansiedad que provocaron estos dos últimos años, relacionados en su gran parte con el encierro y las restricciones.

Sobre este punto, el Dr. José Stenberg consideró que efectivamente, el daño en la población fue grande, al punto de haber despertado ciertas enfermedades relacionadas a este nuevo estilo de vida, y no sólo en adultos: gran parte de la comunidad infantil y juvenil sufren hoy las consecuencias.

"Nadie puede ignorar en el tiempo que vivimos que la mayor pandemia es el sedentarismo, generador de numerosas patologías como el sobrepeso, obesidad, diabetes, infartos, accidentes cerebrovasculares, depresión, osteoporosis, sarcopenia", enumeró el especialista sobre las secuelas que hoy se deben revertir.

"Hay numerosos estudios que evidencian al sedentarismo y sus consecuencias como factor de peor pronóstico en infección por SARS COV2. Desde este punto de vista, la actividad física debe ser prioritaria en el cuidado de la salud", recomendó el Deportólogo, al instar la población a realizar ejercitación en forma controlada.