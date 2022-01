Niños de hasta 2 años son los más propensos a sufrir algunas afecciones propias de la pileta

25/01/2022 - 00:02 Santiago

En los días de altas temperaturas, la pileta es un gran aliado para sobrellevar el calor. Sin embargo hay que considerar algunas cuestiones para evitar que los bebés sufran consecuencias en la salud al compartir el natatorio con adultos, teniendo en cuenta que su piel es más sensible y, por lo tanto, más permeable. Además, la exposición al agua puede conllevar enfermedades propias de la estación.

El Dr. Ángel Muratore, médico pediatra se refirió al tema y pidió a los adultos extremar medidas a la hora de introducir a los niños a las piletas.

"Lo niños pequeños, sobre todo los menores de 2 años, y en especial los que transitan los primeros 6 meses de vida, al igual que lo que ocurre con nuestros adultos mayores, son particularmente propensos a sufrir con mayor intensidad los efectos del calor, con consecuencias mucho más severas", advirtió el profesional.

Sobre esta situación, Muratore explicó que "la piel del bebé presenta una particular hipersensibilidad a los efectos del sol y el calor", y por ello pidió "de ser posible, evitar la exposición directa en horarios de calor extremo (entre las 10 y las 18 hs), respetando incluso la peligrosa resolana".

Consejos

Entre otras de las recomendaciones, el profesional instó a los padres a no olvidar el uso de gorras o sombreritos, "protectores solares, ropa clara, fresca y de algodón y, sobre todo la, hidratación que son los elementos de protección y prevención más importantes con los que contamos".

"Los protectores solares de factores altos (factor 45 o mayor) se deben colocar 20 minutos antes de la exposición, y si ésta se prolonga, renovar cada dos horas", explicó.

Qué comer

Otro de los puntos a considerar en los niños es la alimentación.

El Dr. Muratore recomendó que "debe ser liviana, fresca, de fácil digestión, moderando las cantidades y las raciones, evitando el "picoteo" de comidas rápidas".

Y pidió: "Si se concurre a un natatorio, buscar un lugar fresco y con sombra. Preferir las piscinas familiares evitando las de concurrencia masiva. Y no descuidar el desplazamiento de los niños, para evitar golpes y/o ahogamientos".

La lactancia materna no debe ser interrumpida

El Dr. Ángel Muratore remarcó la importancia de no interrumpir la lactancia materna, fundamental para la protección de los bebés en días de intenso calor, y más aún cuando se trata de situaciones que exponen al niño a experiencias nuevas, como lo es el ingreso a los natatorios por primera vez.

"La lactancia materna juega un papel fundamental en la alimentación e hidratación de los menores de 6 meses. Debemos ofrecer constantemente el pecho al pequeño, aportando un "extra" en el caso de presentar sudoración profusa o deposiciones blandas y frecuentes.

Se debe preferir el agua de buena fuente como líquido de rehidratación, evitando las bebidas azucaradas", aconsejó el profesional de la salud.

Si bien no hay un estudio al respecto, expertos recomiendan no meter a la pileta a bebés antes de los seis meses

Una de las dudas más recurrentes de los padres es a qué edad pueden meter a los niños a la piscina con los adultos. Si bien no hay un estudio que determine un dato exacto, los especialistas recomiendan no hacerlo antes de los seis meses.

Además, indican que los niños de entre seis meses y un año deberían permanecer dentro del natatorio durante periodos cortos y enjuagarlos luego. En cualquiera de los dos casos, lo ideal es que tengan su propia pileta infantil.

También hay que tener en cuenta algunas recomendaciones en relación al cloro que se colocan en las piletas: verificar que sea apto para pileta, usarlo en las concentraciones que dice el envase y corroborar que no tenga la leyenda "no apto para contacto con menores de 2 años".

En cuanto a la frecuencia y duración, se recomienda meter el bebé al agua dos veces por semana, para no saturarlo, y por periodos de no más de 30 o 40 minutos, para evitar que se cansen. Siempre hay que tener en cuenta no exponerlos demasiado tiempo al sol ni tampoco que tomen frío en la sombra.

Una vez terminada la aventura acuática, es recomendable darles una ducha, con o sin jabón, y envolverlos bien para que no pierdan su temperatura corporal. Además, se puede colocar crema corporal para evitar resecamientos de la piel.