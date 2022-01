Daniela Rago: "Pongamos las arrugas, las canas y nuestros rollitos de moda"

26/01/2022 - 04:34 Santiago

"Pongamos las arrugas, las canas y nuestros rollitos de moda porque son parte de lo vivido y disfrutado"". Quien se expresa de esta manera, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía zoom, es la psicopedagoga argentina Daniela Rago quien, en "Mujeres 5.0: No somos una menopausia, libro que acaba de lanzar, habla sobre lo que les pasa y sienten las mujeres de 50 años y más, abordado desde el humor.

¿Cuáles son los consejos que usted brinda a las mujeres de 50?

Intentar que te importe muy poco lo que te digan los otros. Es fundamental. Después, tener ese espíritu de aventura. Esto hay que tratar de sacarlo para afuera. También, tener proyectos todo el tiempo. El tener ganas de hacer cosas hace que no estés pensando en la edad, en el cuerpo, etc., sino hace que estés pensando en cosas positivas. Entonces, te da ganas de vivir. Otro consejo es buscar una actividad que te de placer. Lo importante es la actitud que tengas frente a la vida. La actitud es lo que le dará luz a tu vida.

¿Hay que desdramatizar esta etapa de la vida que muchos ven cómo desoladora?

Totalmente y urgente. Hay que desdramatizar porque nadie, en cualquier edad, puede perder tiempo en unas cuestiones culturales que te vienen desde arriba y pasarla mal. Pongamos las arrugas, las canas y nuestros rollitos de moda porque son parte de lo vivido y disfrutado. Somos pacientes, dinámicas, cariñosas, amantes, sexys, emprendedoras, contenedoras, trabajadoras, pero por sobre todas las cosas somos sabias, a esta altura de la vida ya sabemos qué queremos y qué no.

¿Cuesta mucho ser uno mismo, aceptarse y quererse como es uno?

Cuesta mucho llegar a la esencia de soportarse todo. Hay que quitarle esa palabra de soportarse y aceptarse como uno es. No es que te vas a flagelar para cambiar, pero cuesta porque siempre hay algo que vos viviste de la sociedad que te va a quedar. Todo el tiempo hablo a favor las arrugar, las canas, de relajarse. No es fácil porque vos tenés unos cánones sociales que te dicen otra cosa.

''LOS 50 AÑOS ES UNA DE LAS ETAPAS MÁS LINDAS DE LA VIDA''

¿Qué se ha propuesto con "Mujeres 5.0: no somos una menopausia"?

Quiero llevar el mensaje a las mujeres que vivan los 50 como una de las etapas más lindas de la vida. Tenemos una experiencia y podemos relajarnos y disfrutar. La menopausia siempre tuvo mala prensa. Todo lo negativo es en la menopausia. Me pregunté si por qué nadie contó que es una etapa linda. Es tan positiva que yo no entiendo como no se habló desde un principio de eso. Yo vivo en positivo para adelante. Desde una mirada profunda y positiva, prestando atención y escuchando lo que realmente estamos buscando, sintiendo, necesitando y por supuesto lográndolas. Quiero transmitir lo positivo.

Contó en primera persona lo que iba viviendo cuando llegó a los 50 años de edad

De a poco, se fue convirtiendo en una referente para muchas mujeres que comenzaron a redescubrirse y disfrutar una nueva oportunidad para realizar proyectos postergados y sobre todo, para aceptarse y quererse como son, con arrugas y todo.

Entonces Daniela tuvo la idea de plasmar todo esto en un libro y de a poco, pero mucho antes de lo esperado, se convirtió en realidad.

Hoy "Mujeres 5.0: No somos una menopausia" llega a las librerías de todo el país y a las plataformas digitales