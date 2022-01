La historia del fútbol femenino está en ''Pioneras argentinas''

28/01/2022 - 22:16 Santiago

El fútbol femenino crece a grandes pasos en la Argentina, replicando su desarrollo en el mundo, en las canchas y en la literatura. Y este presente en auge tiene detrás una historia y una base que recién ahora está saliendo a la luz. "Pioneras Argentinas", un libro para bucear en los orígenes del fútbol femenino en nuestro país.

"Pioneras Argentinas. Un pase a la historia" es la nueva obra escrita por tres especialistas: Mónica Santino, profesora de Educación Física, periodista deportiva, ex jugadora, DT y fundadora de La Nuestra, organización que impulsa el fútbol feminista en la Villa 31; Tamara Haber, antropóloga social, jugadora de fútbol en Norita FC y miembro de la Coordinadora de Fútbol Feminista Sin Fronteras; y Julieta Ossés, ex directora de la Comisión Mujer de la Legislatura Porteña.

"El fútbol de mujeres no es una moda. Desde principios de siglo jugamos a la pelota, pero nadie contó esta historia. Pesaron más los prejuicios y estereotipos: que nuestros cuerpos no son lo suficientemente fuertes para un deporte de contacto, que no somos tan rápidas para una cancha de once, que nos puede traer problemas de salud o que podemos perder nuestras cualidades "femeninas", analizó Estefanía Banini.

"Las historias de las Pioneras del fútbol femenino argentino son relatos que inspiran, porque sostuvieron el derecho a jugar a pura gambeta contra prejuicios", dijo.

"Una generación que dio el puntapié inicial de ese partido que aún hoy seguimos jugando, hasta que este deporte que amamos ocupe el lugar que se merece. Nos empuja y nos alienta el orgullo de ser futbolistas. En todas estas historias que se repiten por miles también encuentro la mía propia. Me sigue llamando la atención que circule la idea de que somos una moda, una edición limitada, algo pasajero.