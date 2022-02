No hay estudios que vinculen el Covid-19 con la muerte súbita en quienes hagan deporte

01/02/2022 - 01:10 Santiago

El doctor Ángel Francisco García Piazza, cardiólogo santiagueño, aconsejó hacerse chequeos médicos clínicos y cardiovasculares a aquellas personas que habitualmente realizan alguna actividad física deportiva o intensa antes de retomarla tras haberse contagiado de Covid-19, aún habiendo respetado el período de aislamiento.

Acerca de ciertas versiones sobre un posible vínculo entre el coronavirus y la muerte súbita, el profesional explicó: "No hay publicaciones al respecto que asocien haber tenido Covid-19 con morirse súbitamente. Sí puede pasar porque el coronavirus produce una enfermedad sistémica inflamatoria con cuadros de trombosis. Entonces se han visto no precisamente, en el caso del Covid-19, pero hay causas de muerte súbita como trombosis coronarias agudas, tromboembolismo pulmonar agudo, es decir son trombos en ambos pulmones: en forma brusca, se llena de coágulos el pulmón y se produce muerte súbita".

"Pero, no tenemos estudios ni tenemos en estas publicaciones una asociación directa. Se infiere que podría haber alguna relación, pero en realidad no está demostrado", insistió.

Acerca de lo que se difunde a través de redes sociales u otros medios sobre el coronavirus, Piazza señaló: "Es un virus que diariamente nos está enseñando cosas y nos está demostrando que sabemos mucho y no sabemos nada. Digo esto, porque diariamente vamos encontrando cosas nuevas", dando a entender que conviene buscar la confirmación médica o científica sobre las distintas versiones que se hacen públicas.

Patologías previas

"En las personas jóvenes que hacen deportes y que mueren en la cancha puede haber patologías previas de nacimiento, es decir enfermedades congénitas, como una que es muy conocida, que la han padecido muchos deportistas que fallecieron que es la miocardiopatía hipertrófica".

Siempre se debe hacer un chequeo. "Después de los 30, 35 años hay que pensar siempre en causas secundarias. La primera es la enfermedad coronaria, que muchas veces está silenciosa. Hay un 50% de enfermedad coronaria que debutan con un cuadro de muerte súbita, un infarto agudo de miocardio, sin haber tenido síntomas previos".

Severa advertencia sobre dolencias ocultas

Acerca de las personas que practican algún deporte, el Dr. Francisco García Piazza alertó sobre dolencias ocultas: "Uno que no siente nada, dice 'no, para qué voy a ir al médico, si estoy bien'. Pero cuando se comienza una actividad física después de los 30, 35 años, hay que tener un examen cardiovascular previo. No un electro, que se dice es el 'pasaporte a la salud'. Esto es una confusión".

"El electrocardiograma es parte del examen. Nunca está de más un examen básico con su clínico, con análisis, y si es necesario hacer un electro, una prueba de esfuerzo, una ecografía de corazón, para tener la tranquilidad y la certeza de que uno puede hacer actividad física tranquilo o tener una vida normal después de una enfermedad como ésta que, insisto, diariamente nos sorprende", enfatizó.

Se buscan signos de trombosis

El cardiólogo completó el panorama actual expresando: "No se puede descartar la relación (entre Covid-19 y muerte súbita), sobre todo en aquellas personas que han tenido enfermedad pulmonar con internaciones o complicaciones, que haya un riesgo mayor más adelante".

Y en dichos casos, indicó: "Para eso se hacen los exámenes y si se detecta algún signo que muestre la posibilidad de alguna trombosis o de alguna nueva complicación trombótica o pulmonar o cardiovascular, se actúa en consecuencia. Se solicitan estudios más específicos, y como recomendación general, aquellas personas que han padecido un cuadro de Covid-19 importante, y que tenían actividad física antes de enfermarse les recomendamos no iniciar bruscamente la actividad física, sino que tiene que ser progresiva, paulatina, sin demasiado apuro y lograr el acondicionamiento necesario para volver a la performance anterior".