Metafísico Fernando Candiotto: ''La actitud positiva hace que las cosas mejoren en la vida''

02/02/2022 - 23:54 Santiago

El facilitador de metafísica Fernando Candiotto aseguró, que si uno se desenvuelve con actitud positiva en la vida nada le sucederá aún en tiempos de crisis económicas y pandemias como la del Covid-10. Candiotto brindó anoche en Santiago, una conferencia sobre "Oración y Protección: Salmo 91".

¿Qué debida atención le presta hoy la gente al Salmo 91?

Los versículos que conforman el Salmo 91 son los más populares en el ámbito de la Arqueología. ¿Qué quiero decir? En los restos arqueológicos, relacionados con el judaísmo y el cristianismo, las inscripciones de la Biblia que más se consiguen o se encuentran, son fragmentos del Salmo 91, lo que nos habla de la inmensa popularidad que tiene en estas tradiciones esta oración que se usa, sobre todo, para la protección. Son famosos los caos de personas que se salvaron del hundimiento del Titanic rezando el Salmo 91. Cuando la gente utiliza el poder de la oración con fe, indudablemente, produce resultados. Lo que ayuda mucho el Salmo 91es que va desenvolviéndose un trabajo interior de fortalecer nuestra fe.

¿Cómo se aplica la Metafísica en la cotidianeidad de la vida?

La Metafísica la puedes aplicar en todos los ámbitos. Cuando te levantas en la mañana practicas la gratitud: "Gracias padre por este hermoso sol", "gracias padre, cuando llueve, por esta lluvia", y no quejarse por la humedad, por el calor porque la queja hace que nuestra atención se focalice en lo negativo. El poner la atención en lo negativo hace que uno se deprima, se enoje, se llene de vibraciones bajas que atraen a su vida problemas. En Metafísica estudiamos siete principios universales (Mentalismo, Correspondencia, Vibración, Polaridad, Ritmo, Causa y Efecto y Generación). Uno de estos principios es Vibración. Todo vibra. La queja tiene una vibración baja y atrae problemas, los problemas enfermedades, accidentes, pérdida de trabajo, discusiones. Por el contrario, la gratitud tiene una alta vibración. Poner en práctica ese sencillo hábito de agradecer por todo lo bueno que la vida nos da diariamente, hace que tu vida mejore. Todo lo que uno bendice crece, aumenta, se multiplica. Todo eso se va transformando en una manera de vivir positiva, alegre, entusiasta, optimista que genera, alrededor de uno, un aura positiva que no puede ser penetrada por ningún problema. Es allí cuando llegas a ese punto, que no es difícil pero requiere de un esfuerzo, que se cumple lo que dice el Salmo 91: "Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; más a ti no llegará". Esa aura positiva te protege. Entonces, no importa que en el país haya crisis económica, no importa que haya una peste o una pandemia, a vos la crisis económica no te toca, seguís teniendo trabajo, seguís teniendo dinero o si perdiste trabajos conseguís otro mejor como le ha pasado a tantos metafísicos en esta pandemia. La actitud positiva hace que las cosas mejoren en tu vida o, sencillamente, lo negativo no llegue a vos.