Pablo Barragán: Un entrenador de atletismo está a favor de esta práctica

Pablo Barragán es entrenador de atletismo y palabra autorizada para opinar sobre un tema que es candente en la actualidad.

"Conozco mucha gente que sale a trotar o entrenar con sus mascotas. De hecho en la Argentina existe el Cannin Cross donde se corre con una cuerda atada a la cintura y un perro al lado de la persona. El entrenamiento con ellos debe ser medido y progresivo. En nuestra escuela de atletismo no tenemos algo parecido porque el objetivo es trabajar sobre la persona y no sobre el animal".

De igual modo, Barragán se mostró a favor de esta práctica y consideró que es beneficioso tanto para la persona como para la mascota.

"Hay animalitos que tienen mucha energía y necesitan descargarla de alguna forma. Creo que es muy beneficioso para los dos porque no sólo se desestreza su dueño sino que también lo hace el animal".

Una modalidad que puede ser beneficiosa para dejar de lado el sedentarismo

Según un estudio de la Universidad de Michigan, “las personas que salen a correr o simplemente a caminar con sus mascotas –en este caso, perros- tienen un 34% más de probabilidades de abandonar la vida sedentaria”.

Y es que los canes son animales de costumbres fijas que nos pueden ayudar a llevar una rutina saludable de salir a correr. Antes de salir a correr con ellos, o de apuntarnos a una carrera de canicross, hay una serie de pautas y puntos importantes a tener en cuenta y a valorar.

Consultar con el especialista. En este caso, el veterinario. Como en el caso de las personas sedentarias que se ponen a correr después de mucho tiempo sin hacer nada, antes de empezar a correr con nuestra mascota debemos consultar con un veterinario, que lo explorará y valorará su salud para cerciorarnos que correr con él no puede ser contraproducente para su salud.

No todos los perros son ideales para salir a entrenar. No todas las razas de perros tienen las mismas características físicas y, por lo tanto, no todas son ideales para correr y hacer deporte. En este sentido, los perros con el hocico alargado y con un tamaño considerable son ideales para el running. Los ejemplares pequeños, chatos y con patas cortas, por el contrario, impedirán que avancemos con cierto ritmo, ya sea porque no tienen una longitud de zancada idónea o bien porque puedan tener problemas para respirar (que es lo que ocurre con los canes con cara chata). En este sentido, un bulldog o un carlino pueden no ser el mejor compañero de viaje, a diferencia de un braco o un pointer.

Corre con una correa especial. La misma correa que utilizamos para salir a pasear nuestra mascota no nos va a servir para trotar con él. Debemos adquirir una correa técnica, flexible y que vaya sujeta a nuestra cintura. De esta manera, nosotros podremos correr con las manos libres y de forma más natural y nuestro perro no irá de aquí para allí con nuestros tirones. Además de ser más cómodo, esta forma de anclaje va a hacer más seguro nuestro entrenamiento dual. Así, el arnés ergonómico es indispensable para no limitar los movimientos de nuestro can, además que será mucho menos lesivo que un collar. La mayoría de correas de este tipo tienen una longitud máxima de dos metros, y en nuestra cintura tendremos un cinturón ancho y acolchado que también nos evitará rozaduras.

Hay que tener un poco de paciencia. Si nuestro perro tiene menos de un año, no es adecuado ni aconsejable entrenar con él. Hay que esperar a que sea adulto, o casi, para que haya podido desarrollar prácticamente al completo todos sus músculos y articulaciones.

El calor no es buen amigo de fatigas. Con las altas temperaturas, las personas lo pasamos mal y debemos controlar, aún más, la hidratación. Ocurre lo mismo con los perros. Con un dato añadido. Ellos sacan la lengua y jadean para enfriarse. No sudan por la piel, como los humanos y su capacidad de termorregulación es menos efectiva.

anterior apartado. Siempre debemos salir a correr con nuestra mascota acompañados de una botella de agua, a no ser que sepamos, con absoluta certeza, que encontraremos fuentes en nuestro recorrido. Eso sí, hay que esperar a que el perro deje de jadear para darle agua. Hay que esperar que se tranquilice, ya que si le damos agua cuando está jadeando, también traga aire, algo que puede implicar una dilatación estomacal excesiva –algo aún más significativas en perros grandes-. En cuanto a la alimentación, lo más recomendable es no dar de comer a tu perro durante una hora antes y una hora después de la sesión. Como en el caso de una persona, comer las horas previas o inmediatamente posteriores al ejercicio puede comportar problemas gástricos o incluso hinchazón del estómago.

Al igual que las personas, las distintas superficies por las cuales corremos también afectan a los perros. Las almohadillas de los perros están preparadas para correr por cualquier sitio, si bien también es cierto que hay algunas superficies que son mejores que otras . Además, si nuestro perro tiene un peso considerable y no está muy acostumbrado a ir por el bosque, es totalmente aconsejable untarle las patas con una crema especial cuando vayamos con él a correr por caminos y montaña (hay varias cremas distintas en el mercado que ayudan a endurecer la almohadilla de nuestra mascota). En este sentido, deberíamos evitar correr por el asfalto

