Nelson Bravo: “Este año será histórico con respecto a los frutos económicos que generará el turismo”

Tras dos años en donde la pandemia de coronavirus obligó a restringir actividades de manera total y luego parcial, el turismo es uno de los pilares de la recuperación económica del país. Y Santiago del Estero no es la excepción.

“Me parece que el tejido que compone el sector privado hemos logrado sostenerlo, por supuesto con un esfuerzo que han hecho ellos y también con algunas medidas del gobierno nacional como el Previaje o algunos aportes que se hacían como el ATP, distintos subsidios, y también desde el gobierno de la provincia”, señalaron desde la Subsecretaría de Turismo.

Su titular, Nelson Bravo, sostuvo que “en líneas generales, no tengo temor a decir que se ha podido capear la tormenta, no sin grandes pérdidas del sector privado y un esfuerzo grande de ellos para sostenerse y al día de hoy poder reactivar con la mayor cantidad de servicios y con la calidad que venían trabajando”.

En cuanto a metas fijadas para el turismo en Santiago del Estero, Nelson Bravo remarcó que hay una decisión política del gobernador Gerardo Zamora de desarrollar en general la provincia y uno de los pilares es el turismo. “En esto no hay techo porque se lo viene planteando en un esquema a nivel internacional y toda la infraestructura que se viene haciendo es de esa calidad y los eventos que se vienen trayendo tienen que ver con eso”, puso de relieve.

Pero también resaltó que “más allá de los eventos, la Provincia sigue trabajando en lo que es la infraestructura, nunca se frenó el plan de obras. Por ejemplo en Las Termas se está haciendo el embarcadero que se va a inaugurar en los próximos

meses, también la recuperación del Hotel Italia. Si hablamos de la infraestructura vial, más allá de todas las obras que se están haciendo, se destaca el futuro trazado de la autopista de Santiago a Tucumán, la ampliación de ambos aeropuertos que ya anunció el gobernador”.

“Tenemos infraestructura y el trabajo de promoción participando en distintas ferias a nivel nacional e internacional y el trabajo que está haciendo Ricardo Sosa en el Inprotur que si bien promociona el país fuertemente, es santiagueño y nos da una mano muy grande en ese sentido”, añadió sobre la tarea para posicionar a la provincia como uno de los principales destinos turísticos del país.

Ante ello, Bravo pronosticó: “El turismo este año, creo que se van a ver frutos muy interesantes de poder explotar toda la infraestructura como quizás el Estadio Único que no hemos podido usar con público al principio, hemos estado muy alternados con algunos cupos. Y como se viene proyectando la cuestión sanitaria, esperamos poder explotar al máximo todas las capacidades que tenemos no solo desde la infraestructura sino los recursos humanos del sector privado que trabajan en conjunto con el Estado”. “Este año será histórico con respecto a los números que van a ver y de los frutos que se va producir a nivel económico el turismo. Será un rumbo que seguirá creciendo porque más allá de lo que se ha hecho, no se ha parado un segundo y se sigue avanzando”.

Destacan la articulación entre Estado y sector privado

“El turismo en Santiago tiene muchos actores, que trascienden la Subsecretaría. El Centro Cultural organiza eventos, lo mismo que el Autódromo, el Museo del Automóvil, la isla Tara Inti que depende del Ministerio de Producción, la Subsecretaría de Cultura por otro lado y después las organizaciones civiles”, señaló Nelson Bravo.

Y ahondó: “Son como muchos actores y por ahí el trabajo nuestro consiste en coordinar para que impacte de la mejor manera. De eso se trata una política de Estado, de un compromiso y de una decisión política por parte de quien gestiona, pero también de un acompañamiento del sector privado, del sector social, de organizaciones, y del periodismo con la comunicación”.

Y recalcó: “Por eso este año no tenemos dudas de que el impacto económico del turismo va a ser muy fuerte y será uno de los pilares del desarrollo de la provincia”.