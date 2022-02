El 55% de las mujeres vivieron situaciones de riesgo en internet

08/02/2022 - 23:21 Santiago

El 55% de las mujeres adolescentes y adultas experimentaron situaciones de riesgo en internet asociadas a sentimientos de dolor y preocupación, según la nueva edición del Índice de Civilidad Digital (ICD) elaborado desde 2016 por Microsoft, que también mostró que para los jóvenes la falta de respeto en línea ya forma parte de la "nueva normalidad".

Según este relevamiento, difundido con motivo del Día Internacional por una Internet Segura, que se conmemoró ayer, las mujeres experimentaron mayores riesgos online que los hombres y, entre las preocupaciones más comunes, se destacan la falta de confianza en los demás y el acoso en línea.

Así, las mujeres obtuvieron un mayor porcentaje en las siguientes categorías: "Me volví menos confiado/a con las demás personas en línea" (48% mujeres y 32% hombres); "Me preocupa que alguna interacción no deseada vuelva a ocurrir" (34% mujeres y 30% hombres).

Si bien a nivel global, la investigación elaborada por Microsoft obtuvo los resultados más positivos desde su primera edición en 2016, las percepciones sobre el estado general de las buenas prácticas en línea empeoraron para la Argentina.

En este sentido, el 30% de los encuestados manifestó que la civilidad en línea -es decir, las buenas prácticas de convivencia online- empeoró durante 2021.

Hay una población que está más acostumbrada a las malas prácticas

El estudio también mostró que las generaciones Z (13 a 24 años) y Millennials (25 a 39 años) están más acostumbradas a las malas prácticas en internet, producto de una mayor exposición.

El 55% de los encuestados pertenecientes a esta población afirmó enojarse menos que en el pasado cuando se encuentra con comentarios fuera de lugar.

El 48% afirmó que se encuentra expuesto a actitudes incivilizadas casi todas las veces que navega por internet, las cuales, según el 59%, ocurren en las redes sociales.

Con respecto a las prácticas que pueden contribuir a mejorar la experiencia digital de las personas, los encuestados resaltaron tres aspectos: el 91% cree que es necesario seguir educando en buenas prácticas, el 77% se pronunció a favor de una mayor moderación de los discursos agresivos, y el 75% opinó que no se debe permitir la publicación de comentarios dañinos desde el anonimato.