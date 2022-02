Educación anunció el protocolo “Aula cuidada y segura” y beneficio para docentes jubilados

12/02/2022 - 00:26 Santiago

La ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif acompañada de la presidenta del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera informaron los alcances del protocolo “Aula cuidada y segura” que fue aprobado a nivel nacional para el ciclo lectivo 2022 y anunciaron beneficios para un grupo de 1.084 docentes transferidos de nación a provincia para regularizar su situación en el marco de un acuerdo con la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente.

La Dra. Herrera explicó que el organismo a su cargo, “conforme a directivas del gobierno de la provincia, ha llegado a un acuerdo respecto del reclamo planteado por la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente por aportes no realizados por docentes transferidos de la órbita nacional al fuero provincial”.

“Mediante el dictado de leyes nacionales, en los años 1.978, 1.980 y 1.992, la Nación transfirió a nuestra provincia establecimientos educativos de enseñanza primaria, secundaria y superior, conjuntamente con los servicios educativos que brindaban sus docentes, estableciendo las condiciones de continuidad de afiliación a la Caja Complementaria, siendo en el último caso, obligatorio el aporte incluso respecto de cargos posteriores a los cuales se acceda en la carrera docente”, precisó.

Confirmó que “en respuesta al reclamo por docentes que no realizaban ningún aporte, y otros que realizaban aportes parciales, se ha refrendado un convenio conciliatorio entre el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y La Caja Complementaria, beneficiando a un universo de 1.084 docentes transferidos al regularizar su situación frente a dicha institución”.

Alcance

Dicho acuerdo favorece a los docentes próximos a jubilarse dado que la provincia asumió por ellos el pago de los aportes no efectuados durante 15 años, hasta noviembre de 2021, quedando los aportes de ley por los períodos posteriores a cargo de los docentes como indica la normativa al respecto.

Según consigna la información oficial, gracias a ello, los docentes beneficiados podrán acceder a un complemento jubilatorio al momento de retirarse, siendo La Caja el organismo que evaluará y otorgará el beneficio en cada caso particular.

Ante cualquier inquietud o consulta, los docentes pueden apersonarse en la Oficina de la Comisión de Análisis de Aportes a la Caja Complementaria Docente, que tiene sede en el Consejo General de Educación, sito en Avenida Belgrano (S) N° 1940 de esta ciudad.

“El protocolo nos permitirá abordar este ciclo con herramientas sólidas”

La ministra Mariela Nassif explicó sobre el protocolo “Aula cuidada y segura” que fue aprobado anteayer por los consejos federales de Salud y Educación para este año, que el instrumento “permitirá abordar este presente ciclo en un marco que sigue siendo de pandemia, pero con herramientas solidas que nos van a garantizar esa presencialidad plena que nos proponemos en todo el país”.

“Esto significa trabajar en el concepto de aula cuidada y segura que está basado en pilares que tenemos que sostener durante todo el año. Asistencia cuidada que significa que los que tengan síntomas relacionados con el Covid o que hayan sido diagnosticados con la enfermedad, o que hayan sido contactos estrechos y no tengan la vacunación y posean un esquema incompleto, no deben asistir a la escuela”, amplió.

Además, aclaró que tal como se desarrollaron las clases en la última etapa del año pasado, “no van a existir las burbujas; la presencialidad será plena, pero se pedirá cuidado a las personas que tengan estas condiciones. Al mismo tiempo los que estén con Covid y estén vacunados con esquema completo a los 7 días se reintegrarán automáticamente al aula, no hará falta un nuevo test ni certificación médica, no así los que no tienen el esquema completo y otros parámetros que marca el protocolo en relación a personas que no se encuentren vacunadas”.

Agregó que se ha determinado “sostener el uso del barbijo, bien colocado, asegurado, en lugares cerrados, no así en lugares abiertos pero respetando las distancias, garantizar la ventilación cruzada, adecuada higiene de los establecimientos, para lo cual vamos a hacer entrega, como el año pasado, a los establecimientos educativos de insumos, tanto de la provincia como de nación y la distancia prudencial en lugares donde no usemos los barbijos”.

Programa “Volver a la escuela”

Con respecto al programa “Volver a la escuela” que se viene desarrollando en la provincia, la doctora Nassif señaló que “será un año de mucho trabajo, esfuerzo, ya que se viene un tiempo con muchas expectativas porque se debe trabajar para recuperar”.

“Sabemos que en estos períodos muchos de nuestros alumnos están en tiempo de recuperación a través de los espacios de ‘Volver a la escuela’. Esto nos motiva a seguir trabajando fuertemente con ellos y a seguir buscado a aquellos alumnos que todavía no ha hecho su llegada por la escuela y que necesitamos y queremos que estén en ese lugar”, dijo la funcionaria.

Al concluir, la ministra de Educación dijo que “se continuará con las campañas de vacunación. Santiago del Estero tiene un alto índice y porcentaje en la población infantil y adolescente y vamos a continuar con campañas permanentes y con todas las vacunas de calendario que sean obligatorias que van a ser necesario reforzar, preparándonos para que el 2 de marzo sea un exitoso inicio del ciclo lectivo en Santiago del Estero y todo el país”.