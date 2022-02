Silvina Viaña, artista plástica santiagueña expondrá en París

16/02/2022 - 23:21 Santiago

La artista plástica santiagueña Silvina Viaña expondrá en el "Carrousell del Louvre", 99 Rue de Rivolí, París, los días 8, 9 y 10 de abril próximo.

Viaña, quien desde hace dos años está radicada en Punta del Este (Uruguay), expondrá en el stand de la República Oriental del Uruguay junto a otros artistas uruguayos.

En los años que lleva con la pintura, Viaña ha expuesto su arte tanto en muestras individuales como colectivas. Realizó numerosas muestras a nivel provincial y nacional.

Ha expuesto en el Salón de los Espejos junto a la Orquesta Sinfónica de Santiago del Estero, en el Centro Cultural Virla y en el Torneo Interprovincial de Polo, ambos en la provincia de Tucumán.

Participó en muestras llevadas a cabo en el predio ferial de La Rural en Buenos Aires y en la Boutique de Arte directo de Artista y en Casa Dir, provincia de Salta.

Fue elegida representante de su provincia en una muestra de Arte Federal realizado en la provincia de Neuquén. En esa oportunidad, presentó una obra que forma parte de lo que ella denomina "Urbana".

Dictó un taller en el atelier de Carlos Regazzoni, en Buenos Aires. También expuso sus obras en Punta del Este (Uruguay).

Si bien su arte está compuesto por imágenes abstractas o figuras urbanas, los colores intensos y fuertes son una constante, con lo que pretende transmitir ganas de vivir.

Referente

Manchas, colores y líneas definen su estilo. Es que ella tiene como referente a Vasili Vasílievich Kandinski, pintor ruso precursor de la abstracción en pintura, teórico del arte y con quien comienza la abstracción lírica y el expresionismo.

"Es un salto grande, es un mimo a mi alma de artista, estoy feliz"

"Ojalá pueda explicar con palabras lo que siento. Feliz, feliz. Años de trabajo en silencio, miles de horas con un lienzo en blanco hasta que surgían los colores, sin claudicar, siempre para adelante. Es un salto grande, es un mimo a mi alma de artista".

Quien se expresa de esta manera es Silvina Viaña al referirse a este paso que dará en su carrera al llevar su arte a la capital francesa. "Estar en París con mis obras y de la mano de artistas uruguayos que me invitaron a su espacio, es sublime", remarcó.

"Estoy agradecida a todos los que creyeron y creen en mí, mis hijos, mi madre, mi familia, amigos y tanta gente que no conozco, pero que siempre estuvieron. Y a mi pareja que me alienta, me apoya y me da su mano para seguir subiendo en este fascinante mundo del arte", resaltó la artista plástica santiagueña.