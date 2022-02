Nahiara Tuma, una santiagueña que le pone ''el cuerpo'' a los incendios en Corrientes

19/02/2022 - 23:04 Santiago

Nahiara Tuma, es una joven empresaria santiagueña que hace tres años está radicada en la ciudad de Corrientes, y a quien su amor por la naturaleza la llevó a unirse a un grupo de voluntarios y sumarse a la lucha contra el fuego que cada día gana más territorio en esa provincia.

El viernes por la tarde, angustiada por la irreparable pérdida de la flora y la fauna, junto a un grupo de amigos se trasladó hasta un campo que se estaba quemando, y estuvo hasta la madrugada para extinguirlo. Fueron unos pocos kilómetros entre miles que se siguen quemando, pero siente que aportó mucho.

Nahiara compartió con EL LIBERAL esa experiencia, lamenta profundamente lo que está pasando, pide que autoridades y sociedad se comprometan, hagan algo y con dolor calcula que "hasta que no haya una lluvia, esto no se va a apagar".

"La verdad es que tengo una pasión por la naturaleza y una empatía especial con los animales, y aquí se está perdiendo flora y fauna que no se va a recuperar en años. En los Esteros del Iberá hemos perdido dos especies de aves de las que no tenemos rastros. Seguir viendo esto, no hacer nada y no poner el cuerpo, me hacía sentir mal conmigo, algo tenía que hacer", reveló.

Fue así como, con un grupo de amigos, salió a brindar ayuda, y viajaron a San Luis del Palmar, a unos 100 kilómetros de la capital correntina donde se quemaba un campo y no había bomberos.

"Fue un grupo de chicos que se organizó para ayudar, y hemos ido con toallas, baldes, trasladamos agua en bidones inmensos arriba de caballos para llegar a los focos del incendio en el campo. Era impresionante. A unos diez kilómetros de ahí ya estaba el casco del campo y había viviendas, pero por suerte logramos sofocar el fuego de ese campo, y de un campo vecino, hacia donde se estaba extendiendo", relató.

Contó que en Corrientes hay gente evacuada y el dolor que sintió al ver correr a los animales tratando de escapar del fuego, "y lamentablemente terminan muriendo, porque se escapan de un lugar y el fuego sigue por otro lado".

"Gracias a Dios nosotros hemos podido apagar el fuego del campo al que hemos ido, pero lo desesperante fue mirar hacia delante, y ver fuego, hacia el costado, ver fuego, hacia atrás y ver fuego, y humo y más humo", lamentó.

El trabajo en el que se embarcó Nahiara se extendió desde la tarde del viernes hasta casi el amanecer del sábado, y estaba "molida" por todo el esfuerzo, pero estaba satisfecha. "No me conformaba solo con donar, necesitaba estar ahí, poner el cuerpo", aseguró.