David Díaz, santiagueño veterano de Malvinas: "Lo más duro fue a ver a compañeros mutilados por los ataques"

A 40 años del conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas, la causa malvinense sigue presente más que nunca en los corazones de los excombatientes argentinos. “Somos historia viva” se definen los veteranos a quienes el sentimiento de nostalgia por el “suelo más querido en la patria en su extensión” se acrecienta a medida que se acerca el 2 de abril. Ese día, en 1982, por instrucción del gobierno de facto, soldados argentinos recuperaban las islas del Atlántico Sur, reinstaurando la soberanía nacional sobre el archipiélago y poniendo fin a casi un siglo y medio de usurpación inglesa.

Ello desató una guerra encarnizada en la que murieron cientos de soldados, de uno y otro bando, y que dejó miles de heridos, hasta que se produjeron el cese el fuego y la rendición de las tropas argentinas, el 14 de junio.

Las Fuerzas Armadas argentinas estaban conformadas en su gran mayoría por conscriptos, jóvenes de 18 y 19 años, que pese a su juventud y casi nula instrucción, ofrecieron dura resistencia a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Por eso son considerados héroes.

Uno de los héroes santiagueños que combatieron en las Islas Malvinas decidió contar a través de EL LIBERAL sus vivencias y cuál es el legado que pretenden dejar a las nuevas generaciones. David Díaz, presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en el Atlántico Sur y miembro de la Comisión Nacional de Ex Combatientes que funciona en el Ministerio del Interior de la Nación, combatió en las islas, pero la misión más riesgosa que le asignaron, fue -como camillero- la de socorrer a heridos y recuperar los cuerpos de sus camaradas en medio de los enfrentamientos.

“Lo más duro fue ir en auxilio de mis compañeros y ver a muchos de ellos mutilados”, contó a EL LIBERAL este exsoldado clase 1962, que nació en la Capital y que se crió en el barrio Industria. Al igual que otros camaradas que dieron testimonio de su participación en el conflicto bélico, recordó con detallada cronología, cómo fueron esos días.

“Fue el 4 de enero de 1982 que llegué a Córdoba, para cumplir el servicio en la Escuela de Aviación Militar. Me asignaron a la compañía de servicio y allí me enviaron al Escuadrón Sanidad para ser camillero. Allí estábamos cordobeses, santiagueños, tucumanos y salteños. El 2 de abril nos juntan en la plaza y nos informan que habíamos tomado las Islas Malvinas, y que era un orgullo para la patria. Hasta ese momento no sabíamos nada de esta operación”, comenzó. Y continuó: “Al día siguiente, el 3 de abril, llegó la orden de preparar el personal por posibles maniobras. Fue una revolución en el cuartel, había que preparar equipos, insumos. En esos días, antes de partir a las islas, hicimos sólo dos prácticas de tiro, nos dieron armamento nuevo, pero teníamos muy poca instrucción en el manejo de armas”.

“Pasaron pocos días -siguió con el relato- y volamos en un Boeing sin asientos a Comodoro Rivadavia. Llegamos de noche, hacía frío y había mucho viento, y nosotros no teníamos abrigo, pero lo que más nos impactó fue que toda la ciudad, incluso las casas, todo estaba a oscuras, las ventanas tapadas con diarios, los vehículos circulaban con luces apagadas. Era la forma que tenían de estar a resguardo ante un posible ataque de los ingleses. Puedo decir que desde la Patagonia hacia el sur, ellos sí vivieron la guerra”.

“El 10 de abril, nos suben a todo el Escuadrón Tropa, entre ellos a quienes estábamos en la compañía de servicios en tres Hércules. Empezamos a volar y no se veía nada, eran las 3 de la mañana. Por las ventanillas sólo se veía agua y luego un poco de tierra y agua. Al subir a los aviones nos informaron que realizaríamos maniobras en el sur, nunca imaginábamos que estábamos por ir a las Malvinas. Eran las 7 cuando por los parlantes del avión nos avisaron: ‘¡Ustedes en este momento están haciendo patria, están llegando a las Malvinas!’”. Díaz junto con su escuadrón arribó a Puerto Argentino y desde allí fueron trasladados a unos pocos kilómetros hasta Pradera del Ganso Verde, donde había unas pocas casas y una escuela de madera de dos plantas, que sirvió de improvisado albergue para la tropa. Se había sumado el Regimiento 24 de Chubut del Ejército. La misión por entonces era construir una base para el despegue y aterrizaje de los Pucará y custodiar la misma. También recuerda con exactitud el momento del primer ataque de los ingleses: “Fue el primero de mayo, me tocó hacer guardia al costado de la pista y pensé en mis amigos y familia que ese día seguramente estaban en el parque Aguirre comiendo un asado por el Día del Trabajador”. Dos aviones Harrier de la Royal Air Force burlaron los radares argentinos y llegaron a la zona de la pista. El ruido de las turbinas sacó a Díaz de su pensamiento nostálgico sobre sus seres queridos.

“Vi cuando los aviones abrieron las escotillas y lanzaron como un racimo los misiles hacia mi posición y la de mis compañeros, por instinto me tiré. Fue entonces que comenzó el caos, se escuchaban los gritos de los heridos, una de las bombas cayó donde estaba la carpa con municiones y las balas se disparaban por todos lados”, relató sobre ese momento. Tras el ataque, Díaz y otro comprovinciano buscaron la camilla y salieron a buscar los heridos; también, a recuperar los cuerpos de los camaradas muertos.

“Fue mi primera experiencia, nunca había visto un muerto y no tenía preparación para asistir a los heridos, sólo me habían enseñado cómo colocar una jeringa”, contó.

“Fue traumático ver a mis camaradas heridos y muertos. El otro camillero quedó en shock, después de eso estuvo tres días sin comer. Yo por suerte pude asimilarlo y seguir adelante, me sirvió hablar muchos con mis compañeros y mis superiores para desahogarme. En un segundo mi vida hizo un giro de 180 grados. Ese día hubo cuatro muertos, pero lo más duro y perturbador fue ver a los heridos gritando por ayuda, muchos de ellos mutilados. Los recogíamos en la camilla y también poníamos sus miembros mutilados en una bolsa negra”, describió sobre esas escenas de horror que se viven en una guerra. Tras un segundo ataque de aviones a la pista, la base aérea de los argentinos comenzó a sufrir el bombardeo diario, día y noche, con misiles lanzados desde los barcos ingleses anclados en la Bahía de San Carlos.

Ataque final

Las tropas inglesas avanzaron hasta Pradera del Ganso, quedando a solo 500 metros de la base área argentina. Estaban preparados para lanzar el ataque final hacia esa posición y consideraban que iba a ser una misión fácil. Subestimaban la capacidad de respuesta de los soldados argentinos y cometieron un grave error.

“Había un dicho popular entre los ingleses, ‘a la mañana comenzamos a atacar y a la tarde ya estamos tomando el té’”, recordó David Díaz.

“Nos subestimaban porque nos veían como una unidad pobre, mal preparada y se llevaron una sorpresa. Comenzaron a atacarnos el 26 de mayo, y el combate continuó los días 27, 28 y 29 de mayo. Durante esos días enfrentamientos encarnizados, esquivando las balas y las bombas de los ingleses, Díaz tenía que recuperar del campo de batalla a los heridos y los cuerpos de sus compañeros caídos. Una de las situaciones que más lo impresionó, fue cuando llegó una lancha de Prefectura con municiones para abastecer a las tropas argentinas, en la parte posterior de la pista. Un avión Harrier comenzó a atacar la embarcación.

“Había un sargento que tomó la ametralladora de la lancha y el piloto del avión con una ráfaga de su cañón, cortó por la mitad al prefecto” narró Díaz que luego tuvo que recuperar los restos del compatriota.

Rendición y vuelta a casa

“El 29 de mayo, los superiores nos avisaron que nos quedaban 2 horas más de municiones y que íbamos a deponer las armas para evitar una matanza innecesaria”, recordó el veterano. Los prisioneros fueron trasladados a un frigorífico en San Carlos y luego embarcados en el Norland: “Nos tuvieron allí hasta que el 15 de junio nos dejaron en Montevideo. De allí, regresamos a la Argentina en barcos más chicos, en donde está el astillero Río Santiago en La Plata. Las autoridades nos llevaron a Ezeiza donde había una unidad de las FF.AA. donde nos interrogaron sobre lo que habíamos vivido y nos dieron la orden de no contar nada a nadie”. Los soldados del escuadrón de tropa de la Fuerza Aérea tomaron un avión hasta Córdoba donde finalmente fueron dados de baja.

“Mi familia no sabía nada de mí, hasta que golpee la puerta de entrada de mi casa y les di una de las mayores alegrías, había vuelto con vida de la guerra”, describió sobre ese momento. A 40 años después, los recuerdos trasladan a David Díaz de nuevo hacia las islas, cuando era un muchacho de 18 años.

“A esa edad como todo joven vivía al límite lo que me pasaba, aprendí a convivir con el miedo que te puede paralizar o te hace reaccionar por la necesidad de sobrevivir ante esas situaciones”, confesó. Hoy busca mantener viva la causa de Malvinas en cada acto o las charlas que brinda en escuelas e instituciones, donde transmite el orgullo de haber defendido ese pedazo de patria arrebatada. Confesó al borde de las lágrimas que como secuela de la guerra, hay momentos en los que “me quiebro al recordar esos días o cuando nos hacen un homenaje y recibimos el cariño y el respeto de la gente”.

También resaltó que uno de sus máximos logros es haber conformado una familia y que busca transmitir a sus hijos “el valor de la amistad, del compañerismo”, cosas que también aprendió en la guerra.

El día que un santiagueño logró la máxima condecoración en una batalla

Una de las historias más conocidas de los combates en Pradera del Ganso Verde fue protagonizada por un santiagueño, Agustín René Loaiza. Este soldado oriundo de Malbrán donde sigue viviendo en la actualidad, fue el único militar ascendido al grado inmediato superior por su acción heroica en la guerra de las Malvinas, donde derribó un avión moderno Sea Harrier, abatiendo a su piloto, el mayor Nick Taylor, jefe de una flota inglesa, con una ametralladora.

David Díaz fue testigo de ese episodio épico: “Loaiza era apuntador de MAG de la Compañía Defensa, el 4 de mayo cuando se produce el segundo ataque de aviones Harrier a la pista, no estaba el soldado que debía disparar la MAG y René no dudó en tomar la ametralladora y enfrentar al avión hasta derribar y matar al piloto”.

Al camillero Díaz le ordenaron recuperar el cuerpo del enemigo y vivió un momento difícil. Por la rigidez del cuerpo del oficial inglés, no podía meterlo en la bolsa mortuoria. Su superior le ordenó entonces cortarle los ligamentos a la altura posterior de la rodilla, orden que el soldado cumplió. Luego, entregó los restos a los encargados de cavar las tumbas, que depositaron el cuerpo de Taylor al costado de la pista. En su tumba como en las demás, pusieron una cruz. Ese 4 de mayo, se cavaron otras cuatro fosas, porque ese día “murieron cuatro amigos”, de Díaz.