Inicio de clases: diagraman operativos para evitar el descontrol del "último primer día"

28/02/2022 - 22:41 Santiago

En vísperas del inminente inicio de clases en la provincia, que tendrá lugar mañana, con la realización del acto de apertura en la mayoría de los establecimientos educativos, como todos los años, desde la asociación civil "Proyecto Padres" diagraman un amplio operativo para evitar el descontrol en las ya tradicionales fiestas del "último primer día".

Vale destacar que se trata de una fiesta privada organizada por los alumnos de 5º año del Nivel Secundario, que nació hace unos años, a modo de festejar el inicio del último año de cursado en el colegio.

Estos encuentros de los jóvenes empezarán hoy, aunque mañana por la noche también podrían desarrollarse, "teniendo en cuenta que en las mayorías de las escuelas, las clases áulicas serán recién el jueves", remarcó Marcelo Arambuena, titular de Proyecto Padres, quien confirmó además que se contará con el apoyo de la División de Alcoholismo de la policía de la provincia, como todos los años.

"Nuestro trabajo comenzará el martes por la noche, porque ya nos informaron sobre algunos puntos de encuentro de los jóvenes. Como siempre decimos, no pretendemos que no se festeje, sino que se lo haga de forma responsable, con el acompañamiento de los adultos, para no tener que lamentar situaciones desagradables después", expresó.

En conjunto

Según contó Marcelo Arambuena, se están realizando comunicaciones entre la Policía y la asociación para coordinar actividades conjuntas en el marco del UPD.

"Vamos a controlarlo como siempre, pero ahora de una manera más extensa y rigurosa. Por lo general, los jóvenes lo hacen alcoholizados y esto es un gran peligro para su vida. Es una constante de todos los años y éste no será la excepción. Ya sabemos que habrá fincas en las que se reunirán y solamente pedimos responsabilidad, que valoren la vida", destacó.

Pedido

Finalmente, Arambuena insistió que el propósito de Proyecto Padres no es arruinar una fiesta, sino que las mismas se concreten bajo la responsabilidad de los adultos.

“Nosotros no queremos arruinarle la fiesta a nadie. Pedimos que los padres se involucren, que hagan respetar las medidas, que no permitan el descontrol de sus hijos, que se eviten muertes. Ya lo padecimos, ya nos duelen las muertes de nuestros jóvenes, no seamos cómplices de la locura de ellos un año más.

Vamos a cuidarlos entre todos. Sabemos todos que en este tipo de reuniones los jóvenes solo quieren beber, desbordarse.

Entonces es nuestro deber controlarlos”, sentenció. l