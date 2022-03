Hermano Ignacio Cùncu Piano: “Las experiencias en este país marcaron a fuego mi vida de consagrado”

08/03/2022 - 00:57 Santiago

Luego de 13 años de ausencia, regresó a la Argentina el hermano misericordista Ignacio Cùncu Piano. En su visita a Santiago, habló con EL LIBERAL para comentar sus vivencias relacionadas con el crecimiento exponencial de la provincia, los resultados positivos de su misión pastoral, y también sobre el conflicto armado que aflige a todo el mundo.

“Quisiera decir que regresé con mucha emoción a este país, en el cual trabajé con mucha pasión y cuyas experiencias marcaron a fuego mi vida de consagrado. Puede que las muchas personas con las que trabajé no lo sepan, pero recibí mucho de ellas, mucho más de lo que yo les pude dar a ellas.

En su vuelta, ¿cómo vio a nuestro país?

Como llevo apenas un mes de estadía no tengo una visión suficientemente sinóptica (ciertas cosas me gusta observarlas muy en profundidad antes de pronunciarme). Me parece que ciertos aspectos siguen con la misma problemática (economía, por ejemplo), otros han mejorado mucho, como por ejemplo, el enorme progreso urbanístico de algunos barrios muy carenciados de la provincia de Buenos Aires: donde antes había ranchitos muy humildes y caminos de tierra, ahora existen casitas de material, cloacas, calles con asfalto... Me impactó ver como un sinnúmero de iniciativas privadas de asociaciones caritativas redundaron en la creación de muchísimos centros de promoción humana en los mismos barrios carenciados. Asimismo me sorprendió ver como muchos de los mismos jóvenes de los barrios pobres que yo conocí desde niños, luego de haber recibido una formación alternativa, ahora son personas comprometidas para la promoción humana de otros jóvenes.

Por haber trabajado bastante con las personas de bajos recursos soy muy sensible en este sentido, y estoy convencido de que el progreso de una ciudad debe comenzar por los más pobres. Ya en la mitad del 1800 un ideólogo católico de la moderna democracia -el sociólogo y economista, el Beato Giuseppe Toniolo- escribía que en un país democrático, en un Estado de derecho, la comunidad política siempre debe actuar comenzando desde las clases sociales más pobres: los pobres son el termómetro, la medida más realista del real éxito político.

A nivel urbanístico y de infraestructuras en general, Santiago me impactó positivamente sobremanera. Es casi otra ciudad de la que había dejado.

Pese a todo sigo pensando que pese a todos estos loables adelantos, la infraestructura más grande y noble de los santiagueños es su capacidad de transmitir cariño, cordialidad, afecto. El más bello y moderno edificio de la ciudad no se puede igualar a esta maravillosa calidad ubicada en el corazón de esta gente. Aclaro: lo que acabo de afirmar no es un mero piropo para quedar bien con Santiago, sino una muy concreta constatación personal.

¿Cuál es su opinión respecto del conflicto ruso-ucraniano?

Se trata de una cuestión extremadamente compleja, con muchas causales, difíciles de discernir porque las noticias que recibimos por los medios son muy filtradas. Difícil captar lo que está pasando en la realidad local. Puedo decir que este conflicto viene de lejos, más o menos desde el 2014, ya en aquel entonces algunos observadores atentos vislumbraban la posibilidad de una derivación más dramática. Hay muchos intereses -lícitos y turbios - en juego. Espero que la sed de poder y de dominio de las partes en causa sea aniquilada por la razón. Espero que los jefes de gobierno y los otros personajes ocultos que gobiernan la economía mundial (las guerras casi siempre tienen un substrato económico) piensen en los niños, en los ancianos, en los jóvenes, en los hombres y mujeres... Las verdaderas víctimas de una guerra.

Una guerra siempre es el fracaso de la civilización. La guerra siempre es un acto tribal, aun cuando se la combate con armas tecnológicas. Un sueño que tengo en el corazón es que en estos días todos los ciudadanos del mundo, comenzando por los rusos (ya lo están haciendo), los ucranianos, los europeos, los argentinos desobedezcan a las lógicas de guerra de los gobiernos y bajen a la calle en forma totalmente pacífica, no violenta.

¿Cómo se vive en Italia la perspectiva de una escalada global del conflicto?

En Italia la gente está muy preocupada. La eventual degeneración de una guerra afectaría mucho "il bel Paese", en el cual están ubicadas muchas bases de la OTAN. Entre otras cosas Italia siempre tuvo muchas relaciones económicas con Rusia y Ucrania y de parte de esos países hay un fuerte aprecio hacia el pueblo italiano. Sería un trauma enorme romper todo esto.

Al mismo tiempo, en mi opinión, para los italianos el peligro de este conflicto es también una ocasión para hacer un profundo examen de conciencia, o sea: de darse cuenta de que no hay que hacer a los demás lo que no queremos que nos pase a nosotros. Italia es una gran productora de armas, armas que se utilizan para combatir los conflictos entre naciones pobres, en donde mueren niños y adultos. Se trata de conflictos lejanos geográficamente, que no afectan a nuestra hipócrita tranquilidad. La amenaza de una guerra que puede infiltrarse en nuestras casas debería ayudar a los italianos a renunciar a las industrias bélicas, a fortalecer la cultura de la paz, a renunciar a toda economía manchada de sangre.

Nosotroslos europeos tenemos un miedo ancestral a la guerra. Nuestros padres y abuelos nos aterraron con los cuentos de las monstruosidades de la primera y segunda Guerra Mundial. Espero que este "sano miedo" sea la base para enfrentar a nivel diplomático este momento terrible. Como freno a la guerra juega también un rol importante los recíprocos lazos económicos entre Europa, Ucrania y Rusia.Por ejemplo:el gas ruso abastece muchas naciones europeas. Así que, aunque suene a paradoja, espero que esos intereses económicos que a menudo son la causa de la guerra, en este caso sean un incentivo para la paz. Pese a todo esto, y queriendo ser realista, lamentablemente la posibilidad de una guerra total es real. El corazón del hombre tiene todavía muchos recovecos llenos de odio tribal, de corrupción, de egoísmos sin escrúpulos. Una guerra no surge de la nada: es fruto de un acumulo de egoísmos y corrupciones, al comienzo poco perceptibles que paulatinamente cunden en conflictos siempre poco visibles y de difícil solución, como pequeñas llamitas que se unen para formar un gran incendio. Mi deseo es que Europa frente a este peligro que está "a la puerta de su casa", pueda reaccionar con enérgicas acciones diplomáticas, desoyendo hasta a los aliados si esto fuere funcional a la paz.

Pero mi deseo más grande es que los europeos saquen vida de esta amenaza de muerte: abandonen las ideologías de muerte que son caldo de cultivo para todo género de violencia. Que redescubran la fuerza invencible de la oración al Dios de la paz, la conversión gozosa del corazón al Jesús de la vida, la devoción amorosa y filial a la Virgen María, Reina de la Paz y Madre de todos los pueblos. Pese a todo, se me conceda terminar en positivo: este momento límite es un tiempo favorable para redescubrir los aspectos profundos de la vida y dejar todo lo efímero. Tengo mucha esperanza que el macabro realismo de la guerra se puede aniquilar con el creativo realismo de la paz.