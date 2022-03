Leonor Benedetto: “Los hombres siempre están mejor remunerados en mi trabajo que las mujeres”

08/03/2022 - 22:13 Santiago

La actriz argentina Leonor Benedetto presentó ayer en el Fórum el libro “Igualdad real de las mujeres. El derecho a la paridad efectiva”, obra de Patricia Fernández Andreani y la fiscala federal Gabriela Baigún.

La intérprete de “Rosa de lejos”, icónica telenovela de los 80, habló con EL LIBERAL sobre la temática que desarrolla la obra literaria de la que es coautora, los femicidios, la desigualdad económica, el empoderamiento y las mujeres de Ucrania, hoy bajo fuego.





¿Hay una paridad efectiva de los derechos de la mujer?

LEONOR BENEDETTO: ¿Cómo va a haber paridad? Es una desigualdad absoluta lo que hay. Pero me parece que eso lo contesta mejor Patricia (Fernández Andreani) que yo porque, en mi profesión, existen los laberintos para movernos y depende también de un montón de circunstancias. Pero lo que es más evidente, en cualquier tipo de trabajo, es lo económico. Hay una desigualdad económica. En la jerga de mi profesión tener nombre es algo que equivale a ser más conocido, a tener derecho a pedir si querés una remuneración mayor. Siempre, los hombres están mejor remunerados en mi trabajo que las mujeres. Salvo dos o tres, el resto es una desigualdad flagrante.

PATRICIA FERNÁNDEZ ANDREANI: La desigualdad está en todo. Cuando vos decís si existe paridad, existe paridad desde el 2007 para cubrir los cargos a diputados y senadores de la Nación. Hasta ahí llega, pero esto no se ve traducido en los otros espacios sociales. No lo ves en los gabinetes, nacional y de las provincias, en términos generales hablo. Tampoco lo ves en los ámbitos económicos donde, mayoritariamente, son bastiones, quizás el último de los bastiones del patriarcado porque es muy baja la participación de las mujeres en las empresas. Solo se considera que en Argentina y en Latinoamérica un 15% de los cargos de directores de empresas están cubiertos por mujeres y un 5% son presidentas mujeres. O sea, es muy bajo, con lo cual la paridad alcanzó solo a ese escaño que es de diputados y senadores de la Nación y hasta ahí llegamos y eso no lo vemos traducido.

La desigualdad está en todos los espacios. Por más que hoy hay más sensibilización es un maquillaje esto de la igualdad. Se pregona mucho, porque hoy es políticamente correcto hablar de estos temas y ponerlos en la vidriera, pero de las puertas para adentro no hay mujeres, no en cantidad en calidad, ocupando los lugares de decisión. No lo vemos en la Corte Suprema de Justicia que hoy son todos varones por ejemplo. Entonces, falta mucho para llegar a la igualdad real y, como dice Leonor, tiene todo origen en lo económico, en la falta de autonomía de muchas mujeres de poder acceder.





Leonor, ¿qué la impulsó a participar como coautora del libro “Igualdad real de las mujeres. El derecho a la paridad efectiva”?

BENEDETTO: Me obligó, prácticamente (ríe). Es mi decisión. Si yo te tengo que hablar contándote el final, bueno, si hoy tengo un nombre, mi decisión más profunda es ponerlo al servicio de una causa que, yo creo, es la injusticia mayor que comete la humanidad. No hay otra. Yo no entiendo esto, cómo no avergüenza al resto porque no se puede sostener. La inteligencia no puede sostener este estado de desigualdad. Hay que agachar la cabeza porque sino yo no debería tener que convencer a nadie de esto. Ya me parece un retroceso el hecho de tener que convencer, porque pareciera que no se ve. Entonces, todo lo que esté a mi alcance para poder dar un paso, medio paso, un granito de arena, lo voy a hacer. La decisión mía es que estoy en esta vida para esto.





Muchas mujeres a través de la historia marcaron un tiempo, entre ellas Simone de Beauvoir, Eva Perón y la Madre Teresa de Calcuta. ¿El legado de ellas está presente hoy? ¿Se refleja de alguna manera en la sociedad?

BENEDETTO: Son muy diferentes los tres ejemplos que pusiste. Simone de Beauvoir es una intelectual pura. Eva Perón es política y la Madre Teresa está haciendo lo que deberíamos hacer todas las mujeres: cuidar enfermos. En tanto y en cuanto una mujer cuide chicos, viejos o enfermos está cumpliendo con su trabajo y no va a encontrar ningún obstáculo, no va a ir ningún hombre a disputarle “no, no, salí de ahí que yo te cubro”. Además, prácticamente, no remuneradas, son muy mínimamente remuneradas, que es el trabajo de las madres y de las amas de casa. Está bien, la sociedad en su conjunto considera que está bien ese rol cumplido por una mujer, así sea que esa mujer ese rol le evita ir a cumplir con su destino, con su vocación, con un trabajo para ganar más dinero. Son absolutamente diferentes los tres ejemplos que pusiste. Para ocupar el rol de Simone Beauvoir hay que tener una cabeza bien amueblada. Para ocupar el rol de Eva Perón hay que tener una vocación política muy fuerte. Y la Madre Teresa, ya te digo, está vista como algo normal que es lo que tienen que hacer las mujeres.





A propósito de su personaje en “Rosa de lejos”, Benedetto resaltó que “la única puerta a la autonomía de las mujeres es la económica”

A lo largo de su carrera, interpretó personajes con características y construcciones totalmente diferentes. ¿En cuál considera que esos personajes han sido más fuertes y relevantes, en Rosa Ramos de “Rosa... de lejos” o en Amanda Jáuregui de “Padre coraje”?

BENEDETTO: Rosa. La que rompe las barreras es Rosa. Y la rompe, además, prácticamente a nivel planetario que pone, como ejemplo, que las mujeres tienen que trabajar y que el secreto es poder mantenerse. La única puerta a la autonomía de las mujeres es la económica. No hay otra. En tanto y en cuanto una mujer tenga que depender de un marido o de un padre para mantenerse no tiene libertad de pensamiento.





Voy a parafrasear a José María Muscari en su obra “Perdida Mente”. ¿Perdidamente están las cosas en este sentido? ¿Se puede profundizar y generar conciencia acerca de lo que representa, por ejemplo, el increíble avance de los femicidios?

BENEDETTO: Yo creo que es consecuencia directa, en tanto y en cuanto los hombres se sienten dueños de las mujeres, que no ose ninguna mujer contradecirlo, ya sea en un deseo sexual, en la crianza de los hijos, en pretender compartir una determinada fortuna en caso de divorcio. Ni se le ocurra a una mujer enamorarse de otro, porque eso es condena a muerte directamente.