Leonor Benedetto: “A mí me parece que en este momento, los que tienen que tener más coraje son los hombres”

08/03/2022 - 22:16 Santiago

Se habla mucho del empoderamiento de la mujer. ¿Cuán real es ese empoderamiento?

BENEDETTO: Es tan mínimamente real que hay momentos en que no es “contabilizable”. Además, tenemos por costumbre -mala costumbre-, considerar el ámbito en que nos movemos como único punto de referencia mientras las mujeres en el mundo, ahora es un buen ejemplo la lamentable visibilización de las ucranianas, que están pasándola peor, bueno, son los roles que históricamente están asignados: los hombres se quedan, empuñan el arma, y las mujeres corren con sus hijos. Es una mala distribución de la tarea humana.

Me parece que tenemos que empezar a pensar un poco más en términos de la felicidad porque da la sensación de que nunca tenemos en cuenta eso. Cuando yo pienso en hacer algo, en decir una palabra o en colaborar de alguna manera, yo lo que quiero es lograr la felicidad de alguien aunque sea por la claridad de su pensamiento, pero la felicidad es un concepto que se usa muy poco.

En la política no se usa nunca, Entonces, cuando hablas de otra cosa es fácil mentir: “no, a nosotros nos importan las mujeres”. ¿Perdón? ¿En qué se nota que te importan las mujeres? No es verdad. Pero bueno, como pareciera que los políticos tienen la prerrogativa de poder mentir y que todo siga como está, me parece que hay que atreverse, sobre todo los hombres, a hacer una recapitulación interna del pensamiento y de la acción, porque muchas veces se cambia el pensamiento y la acción para afuera sigue absolutamente inamovible. A mí me parece que, en este momento, los que tienen que tener más coraje son los hombres.





FERNÁNDEZ ANDREANI. Esta transformación cultural la tenemos que hacer junto a los hombres y está en ellos también recapacitar sobre los beneficios que gozan en esta sociedad patriarcal. Sin ello, sin que realmente exista una redistribución de las tareas, no va a haber cambios trascendentales porque el origen de la desigualdad está en la cantidad de horas dedicadas a trabajos no remunerados que ejercen las mujeres y eso les imposibilita a las mujeres acceder a los lugares de decisión. Entonces, este cambio, trascendente-cultural, lo tenemos que hacer juntos.