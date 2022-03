La UTA anuncia un paro de colectivos para este viernes

10/03/2022 - 15:56 Santiago

A través de un comunicado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que el próximo viernes 11 habrá paro de colectivos en Santiago del Estero, avalado por el Secretario General, Carlos Jozami.

Es secretario general confirmó la medida, que a partir de las 5 de la mañana de este viernes se llevará a cabo un paro por parte de los trabajadores de transporte por razones del atraso en el pago de los salarios.

Jozami expresó: "Planteamos la necesidad de cobrar los salarios, los cuales están vencidos. Entendemos la necesidad actual, los subsidios no están, no han llegado. Desde los trabajadores hacemos el esfuerzo para sostener la actividad". "No nos vamos a negar al diálogo con las empresas", señaló.