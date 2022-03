Benjamín Vicuña habla de su vida en la revista HOLA! Argentina

17/03/2022 - 23:34 Santiago

Mañana estará en la calle una nueva edición de la revista ¡HOLA! Argentina, que en esta oportunidad entregará un contenido imperdible.

La revista mejor informada del quehacer social, cultural, artístico y deportivo del mundo la podrá conseguir presentando el cupón de descuento que se publica en nuestras páginas, más $279.

En esta edición, ¡HOLA! presenta a Benjamín Vicuña. A los 43, reflexiona sobre sus hijos, sus mujeres y su vida. "Estoy tratando de buscar mi mejor versión como padre, como pareja y como ser humano", confesó.

Además, Paloma Herrera. Tras su comentada renuncia como directora del ballet estable del Colón, la bailarina abre su corazón: "Mi momento ahora está acá, no me iría a vivir a otro país. Ya no es como a los 15, que tenía otras prioridades", asegura.

Y Los 95 de Mirtha Legrand. Claves, frases y secretos de una gran estrella.

Todo esto y mucho más en la nueva edición de HOLA!