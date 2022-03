La Revolución Libertadora

19/03/2022 - 09:13 Santiago

Por Eduardo Lazzari. Historiador.

En el largo período constitucional de Juan Perón, entre 1946 y 1955, se produjeron varios golpes de Estado. El primero en 1951, encabezado por el general Benjamín Menéndez, que no sólo no tuvo éxito sino que puso en evidencia la lealtad mayoritaria del Ejército con el gobierno, que no tuvo problema en reprimir el levantamiento y castigar a los responsables, entre ellos los capitanes, de marina Francisco Manrique y de ejército Alejandro Agustín Lanusse.

El 16 de junio de 1955 se produce una rebelión que concluyó con el bombardeo a la Casa de Gobierno, para matar al presidente Perón. Fue encabezado por oficiales de la Armada que produjeron el día más violento de la historia moderna del país, ya que como consecuencia de las bombas murieron cerca de 300 personas en los alrededores de la Plaza de Mayo y por la tarde fueron incendiadas diez iglesias en el centro de Buenos Aires. La intentona fracasó y la mayor parte de los oficiales rebeldes se asilaron en el Uruguay.

El 16 de septiembre estalló otra rebelión minoritaria en el Ejército encabezada por el general Eduardo Lonardi, y mayoritaria en la Armada bajo el mando del almirante Isaac Francisco Rojas que causó un estado de conmoción durante cuatro días en los que hubo violentísimos combates entre militares leales al gobierno y los rebeldes en Córdoba y un bombardeo naval a los depósitos de combustibles en Mar del Plata. El 20 Perón renunció ante los comandantes de las Fuerzas Armadas, algo irregular ya que debió hacerlo ante el Congreso Nacional, y abandonó el país permitiendo a Lonardi asumir como presidente de facto el 23 de septiembre con un legendario discurso en el que proclamó que había llegado al poder bajo el lema “Ni vencedores ni vencidos”, tal como dijo Justo José de Urquiza en 1852 luego de Caseros. Fue su vicepresidente Rojas.

El 13 de noviembre de 1955, en un golpe interno del Ejército, Lonardi fue suplantado por el general Pedro Eugenio Aramburu. Lonardi murió a los pocos meses, en marzo de 1956. El vicepresidente siguió siendo Rojas hasta la asunción de Arturo Frondizi el 1 de mayo de 1958. La mutación desde la posición de integración del peronismo depurado al sistema que sostenía Lonardi hasta la proscripción absoluta que postuló y logró Aramburu fue lo más significativo en términos políticos, hecho que se convirtió en el epicentro de la discusión pública, dejando de lado aspectos vinculados a lo económico y a lo social, más allá de las medidas de coyuntura que se tomaron.

La astucia de Frondizi, que con Rogelio Frigerio como negociador con Perón en el exilio, logró el apoyo que le permitió ganar las elecciones del 23 de febrero de 1958, iba a convertir en un calvario su gobierno en relación a los militares, ni siquiera dispuestos a tolerar la existencia del peronismo. El próximo domingo nos sumergiremos en la aventura militar que derrocó a Frondizi pero no pudo tomar el poder, y en los dos gobiernos de facto cuyas características unen a los últimos golpes de estado que se hicieron del poder.

Esas marcas son varias: el planeamiento ordenado con objetivos de largo plazo y ambiciosos propósitos; el abandono de una vuelta rápida a la Constitución, e incluso pensar en su modificación, y tomar a las Fuerzas Armadas no sólo como reserva moral “in extremis” sino convertirlas en protagonistas de la política nacional como “partido militar”. Tanto la Revolución Argentina como el Proceso de Reorganización Nacional intentaron establecer estatutos de rango constitucional para regular la vida institucional. De sus causas y sus consecuencias tratará la columna del próximo domingo, si Dios quiere, desde estas páginas de EL LIBERAL.