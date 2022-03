El 17% de las personas Down no ingresó al sistema educativo

20/03/2022 - 20:23 Santiago

El 43 por ciento de las personas con síndrome de Down mayores de 12 años aun no ingresó al secundario, mientras que el 17% de entre 3 y 16 años no lo hizo en el sistema educativo, según un relevamiento de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) en ocasión del Día Mundial que se conmemora hoy.

Esta encuesta realizada por la entidad conformada por padres, familiares y personas con esa condición, que se creó hace 34 años, es una base de datos dinámica de personas con síndrome de Down del país, que recolecta, actualiza y clasifica su información de manera inteligente.

"Nuestro objetivo es desarrollar estadísticas y visibilizar las problemáticas que atraviesa esta población, para generar demandas en tiempo real dirigidas a los organismos responsables de resolverlas", explicaron desde Asdra.

Para ello, Asdra implementó una página web en la que las familias pueden ingresar sus datos de forma voluntaria, y hasta el día de la fecha sumaron información de 2.850 personas con esa condición genética de distintas zonas de todo el país.

Con los datos volcados en al web https://www.sindromedenumeros.com/, los resultados provisorios "dan cuenta de una grave situación" para el colectivo que se estima alcanza a más de 12.000 personas, y que según datos del Registro Nacional de Anomalías Congénitas (Renac) son 1.063 los niños y niñas con Síndrome de Down (SD) que nacen por día en la Argentina.