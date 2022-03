Especialistas alertan sobre la muerte súbita en el deporte

23/03/2022 - 02:15 Santiago

El fin de semana, el mundo del deporte lamentó en Santiago la muerte del ultramaratonista José Raúl Morales, mentor de la "Carrera por la Vida" y un apasionado del running. Una pérdida similar tuvo lugar en Tandil: un deportista falleció durante un maratón. Tras estos inesperados desenlaces, los profesionales de la salud remarcan la necesidad de tomar las precauciones necesarias para la práctica deportiva.

Luis Cicco, cardiólogo miembro de la Federación Argentina de Cardiología consideró que "la evaluación preparticipativa es fundamental para una correcta identificación de posibilidades de enfermedad que puedan ser importantes o truncar la vida de un paciente en una competencia deportiva. De ahí se da el nombre de apto para esa experiencia, deporte, o disciplina en el momento de su evaluación y bajo las condiciones en que fue evaluado".

"Pero apto no es igual a sano. Significa que en la evaluación no se encontró nada que se considere con los estudios realizados. Lo que dice es que el paciente, según los elementos que se utilizó, el interrogatorio, examen físico y estudios realizados, no se encontró nada que haga sospechar que ese paciente vaya a tener algún evento en la disciplina que vaya a realizar", aclaró.

Sobre la disciplina sostuvo que "no es la generadora del evento, sino la enfermedad que encontró en la disciplina el gatillo o la gota que rebasó el vaso": "No hay que confundir con demonizar la disciplina y no dejar de prescribir la vida activa, con motivación, con participación ya que nos aleja del sedentarismo que es mucho más nocivo para la salud cardiovascular que la propia disciplina que en este caso enlutó a las noticias de nuestro país", expresó Cicco.