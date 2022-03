Soldado santiagueño estuvo más de un mes prisionero y su familia lo creía muerto

27/03/2022 - 02:43 Santiago

Alfredo Alejandro Carranza, clase 62 y vecino de La Banda, soldado del BIN 3 La Plata, de Infantería de Marina, estuvo prisionero más de un mes y su familia había perdido todo rastro de él, por lo que lo creían muerto.

Hoy, este veterano de Malvinas, sufre en su cuerpo y en su mente las secuelas de la guerra: tiene el oído derecho perforado y un zumbido permanente le recuerda la bomba de un avión que cayó a 70 metros de él y que lo arrojó por el aire, haciéndole volar el casco. Psicológicamente, aún está afectado por lo que vivió y su humor varía de la alegría a la depresión y al enojo, por lo que pide perdón a sus seres queridos: “Ellos también sufren por la guerra”, señaló a EL LIBERAL.

Carranza recuerda cada detalle de su participación en la contienda, y cada uno de los acontecimientos que lo fueron marcando. Tras cuatro meses de instrucción, el 17 de abril llegó a las Malvinas junto con su compañía en la que había varios comprovincianos. La tropa hizo dos vuelos: desde El Palomar hasta Río Grande y desde esta ciudad sureña hacia el archipiélago del Atlántico Sur. Su primer destino fue Puerto Argentino donde tuvo que custodiar a medio centenar de soldados ingleses que fueron tomados prisioneros durante la reconquista de las islas. Una de las cosas que recuerda de ese lugar, fue que lo entrevistó para la televisión pública el único corresponsal de guerra, Nicolás Kasanzew.

“Tenía una mezcla de sensaciones, pero siempre estuve consciente de que íbamos a la guerra con los ingleses. Los jóvenes presentíamos eso, pese a que los mayores no lo creían”, manifestó.

Carranza destacó el trato que le dispensaban los isleños a las tropas en Puerto Argentino: “Eran amables con los soldados. El malestar de ellos se produjo cuando por hambre, los soldados comenzaron a robar y sacrificar las ovejas para comer”.

Islas Borbón

Luego de unos 10 días, al BIN 3 La Plata le fue asignada una nueva misión: custodiar la pista de aterrizaje en las Islas Borbón.

Alfredo Alejandro Carranza y sus camaradas pasaban sus días en constante alerta, ante un posible desembarco inglés. Mientras tanto, eran testigos de los fuertes combates en el aire de las fuerzas aéreas de ambos bandos. “Era ver caer al menos un avión todos los días. Una vez logramos rescatar dos pilotos argentinos que estaban vivos, y días después, el cuerpo de un piloto inglés abatido”, relató.

Los días en las Islas Borbón eran de mucha tensión, con vigilias que se hacían interminables para los soldados. Esto le jugó una mala pasada a Carranza: “Una vez disparé hacia un sector cercano a la pista, porque pensé que había visto llegar a los ingleses. Me retaron los superiores porque además disparé cerca de las minas que se habían colocado como defensa, pudo haber sido una tragedia”.

Las condiciones del clima y del suelo, también jugaban en contra de las tropas, señaló el soldado de infantería de marina. “Era impresionante el frío, a veces nevaba. Además, los pies se nos congelaban cuando estábamos en los pozos de zorro (trincheras cubiertas) porque cavábamos un metro y ya salía agua. Vivíamos con los pies mojados”, describió. Sin embargo, pese a estos inconvenientes, este bandeño y sus compañeros se sentían en casa, las islas eran parte de su patria.

Lucha desigual

El primer ataque en las Islas Borbón, al igual que a otras posiciones argentinas, en un movimiento coordinado, se produjo el 1º de mayo. “Eran las 5 AM, se escucharon explosiones, alguien tiró una bengala. Estaba durmiendo porque acababa de terminar mi guardia y salí con granadas y una banda de 50 balas (para la ametralladora MAG, ya que su función era la de apuntador)”, narró sobre el primer enfrentamiento.

“Nos bombardearon la pista, destruyeron los aviones. De pronto, se accionaron las minas que colocaron nuestros ingenieros y dos soldados ingleses resultaron heridos. Eran comandos que estuvieron muy cerca de nosotros y no los vimos. Eso nos generó impotencia”, contó.

Luego de ese ataque inicial en el que los aviones Pucará quedaron inutilizados, las posiciones de las tropas argentinas en las Islas Borbón eran constantemente bombardeadas por la flota naval y los aviones de los ingleses. “Hubo un día en que nos tiraron 25 bombas, y pasamos esas 24 horas dentro del pozo de zorro. El ruido de las explosiones y las esquirlas pasando silbando por sobre nuestras cabezas nos generaban terror. La orden era no salir del pozo”, indicó Carranza. Es que desobedecer esa orden era prácticamente una sentencia de muerte por las bombas del enemigo que caían en las posiciones argentinas y las esquirlas que salían disparadas en todas las direcciones.

“Un día, una bomba cayó a 70 metros donde me encontraba y me hizo volar. El casco se me salió y empecé a sentir un silbido”, contó sobre el momento de mayor peligro. Desde entonces, ese zumbido continúa, atormentándolo y recordándole lo cerca que estuvo de la muerte.

“Fue una lucha desigual, no teníamos armamento pesado. Ellos nos bombardeaban, tenían aviones, helicópteros y barcos”, describió Carranza sobre esos días.

Los combates en las Islas Borbón finalizaron el 14 de junio, fecha en la que el general Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las Islas Malvinas, ordenó el cese al fuego y aceptó rendirse.

Allí, comenzaría otra dura historia para el soldado bandeño: la de estar más de 30 días prisionero y que su familia creyera que estaba muerto porque no tenían noticias de él.

Al soldado bandeño lo llevaron a un inmenso depósito en el estrecho de San Carlos. Allí estuvo más de dos semanas junto con 700 conscriptos, suboficiales y oficiales, entre ellos el coronel Aldo Rico y el propio Mario Benjamín Menéndez.

Dos situaciones que le quedaron grabadas a Carranza de ese lugar, fueron que estaban hacinados a tal punto, que por el calor de los cuerpos abarrotados, y pese al frío, estaban todo el tiempo en remera y calzoncillos. La otra, es que dentro del depósito había una bomba inmensa de 600 libras con el paracaídas que los ingleses arrojaron y que estaba activa. Todo el tiempo convivieron con el riesgo de que explotara.

Ante la intervención de organismos de derechos humanos internacionales por las condiciones en las que estaban en ese campo de concentración, los soldados argentinos fueron llevados a un buque hospital. Y luego de dos semanas, el 16 de julio, a más de un mes de finalizada la guerra, Carranza y sus compañeros del BIN 3 llegaron a Puerto Madryn en un buque civil. “De ahí nos llevaron en colectivo a Trelew y de ahí a Buenos Aires”, recordó.

Dolor y milagro

Durante ese tiempo, su familia sufrió por la falta de información acerca de su paradero. Es que llegaban las tropas argentinas que habían sido tomadas prisioneras, y el nombre de Alfredo Alejandro Carranza no aparecía. Desconsolados, sus seres queridos lo dieron por muerto. Es por eso que el llamado del soldado bandeño a uno de sus hermanos cuando llegó al país, fue una sorpresa muy fuerte que generó alegría y lágrimas por el milagro: “Mi familia no estaba enterada de mi suerte. Llamé a un hermano y él avisó al resto”. Días después, el soldado Carranza llegó a La Banda donde tuvo un recibimiento bien santiagueño: asado, folclore con guitarra y bombo, familia, amigos y su novia Nancy Carabajal con quien se casó y formó una familia. Y ese día Carranza se quebró en llanto, sacando el dolor que lo agobiaba tras la experiencia traumática de haber participado en una guerra y para expresar la felicidad de volver con vida y reencontrarse con sus afectos.

El 14 de junio, cuando a la compañía de Carranza le llegó la orden de rendirse, vivió dos momentos que le generaron bronca, uno; y dolor el otro.

“Cuando nos llegó la orden de rendirnos, los oficiales nos pidieron que inutilizáramos las armas, lo cual hicimos”, indicó.

De pronto, los soldados asaltaron las casas que ocupaban los oficiales y se dieron con la desagradable sorpresa que tenían mucha comida, cigarrillos. “Nos dio bronca”, confesó Carranza, dando un testimonio valioso que alimenta una de las polémicas en torno a la Guerra de Malvinas: la mala alimentación de los soldados argentinos pese a la gran cantidad de alimentos que llegaba a partir de movidas solidarias por parte de sus compatriotas en el continente.

Y llegaron los ingleses: “Lo que más nos impactó fue ver a los piratas (los soldados veteranos, profesionales) y a los gurkas (dijo sobre la tropa de asiáticos que combatió al servicio del Reino Unido)”. Y aquí Carranza se detiene para remarcar el sentimiento soberano que se mantiene fuerte en su ser: “Hemos perdido la batalla, pero la guerra la seguimos peleando políticamente hasta recuperar las islas”.

Luego, se produjo el momento más duro para Carranza y sus compañeros de armas: “Los soldados bajaron la Bandera Argentina, la doblaron con sumo respeto y la entregaron a nuestros superiores. Luego subieron la de ellos al mástil. Fue un dolor terrible que no voy a olvidar. Para todos los argentinos fue muy duro. Es un dolor inmenso”, describió con los ojos con lágrimas, emocionado y nostálgico.

“Hemos dado la vida por recuperar y defender las islas, los soldados argentinos lo dieron todo, me saco el sombrero por ellos. Y si tuviera que volver a pelear a las islas, estoy dispuesto”, dijo con orgullo.