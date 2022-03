Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente

27/03/2022 - 02:58 Santiago

Por decreto, el 31 de marzo se termina pandemia en Italia, espero que tengan razón y sobre todo que tengan datos y proyecciones que yo no tengo. Me parece más que nada que el político está siguiendo el humor de la gente que ya no puede más con las restricciones y ahora tiene otras preocupaciones. En el 2014 Putin anexa a Crimea sin disparar un tiro, ¿y qué dijimos?, nada-. Parecía que no era una cosa nuestra, no fue una gran noticia o al menos yo no me acuerdo ningún clamor.

Desde el 2014 murieron 15.000 personas en la guerra entre Ucrania y los separatistas filo-rusos en la región del Donbass, en la frontera del este entre Ucrania y Rusia. Sinceramente y personalmente no tenía idea de esta pseudoguerra ni a la opinión pública interesaba.

Desde que asumió el poder, hace 20 años, Putin hace desaparecer opositores, ya sean políticos o periodista. ¿Y qué dijimos?, nada, no nos interesaba.

En Italia existen partes de partidos políticos, en especial dentro de La Lega y del Movimiento 5 Estrellas, que estaban muy identificadas con las posiciones de Putin y lo exaltaban como un gran estadista. Curiosamente, debe ser una coincidencia, son los mismos que estaban contra las vacunas anti Covid- 19, los tristemente famosos “Novax”. Debe haber una relación psicológica entre las dos cosas que yo no logro descifrar (o mejor dicho no quiero hacer pública).

Es más, desde el 2014 la Unión Europea decidió, especialmente Alemania que tenía una relación especial con Rusia, de hacerse totalmente dependiente del gas que venía de Rusia con la construcción de dos grandes gasoductos Nord Stream I y Nord Stream II. El gas costaba menos que traerlo desde el Norte de África, Italia se asoció a esta dependencia total del gas ruso.

Y efectivamente quien está pagando la guerra de Putin somos nosotros que usamos el gas en especial en invierno por la calefacción, dado que las boletas triplicaron y aumentarán más. Aquí no tenemos subsidio de ningún tipo para ninguna boleta. El litro de nafta en el último año duplicó de 1,2 euro al litro hasta llegar casi a 2,4 euro por litro.

Probablemente yo estaba distraído en mis cosas, tampoco soy un experto de geopolítica ni tengo responsabilidades de gobierno, pero ¿los gobernantes europeos dónde estaban mientras pasaba todo esto?

Me hago culpable de mi distracción pero hay responsabilidades mucho mayores de las mías.

¿Cómo veo el futuro? A menos de un milagro, Putin no se va a detener hasta que no mate hasta la última hormiga que encuentre en Ucrania. La única chanche que se pare es que se le acaben las bombas desgraciadamente.

No creo que las negociaciones de paz sean serias hasta que no intervengan los dos líderes mundiales EE.UU y China. Pero China no quiere intervenir porque al fin de cuentas Rusia se está volviendo su “patio de atrás” y hasta el momento no piensa intervenir. Para EE.UU es difícil ser creíble en una tratativa, porque tiene que hacerse cargo también de un problema que al fin de cuentas es Europeo. Europa no tiene peso ni político ni militar.

¿Va a haber guerra nuclear?, no creo en el modo más absoluto y sinceramente no me preocuparía. Es como preocuparse de la muerte, cuando yo estoy la muerte no está y cuando está la muerte yo ya no estoy.

Lo que sí creo que va a pasar es que este mundo, como ya había pasado en la Guerra Fría, se va a dividir en dos partes. De una parte “las democracias imperfectas” con EE.UU y Europa, y las democracias que se quieran agregar. De la otra parte “los regímenes autoritarios perfectos” encabezado por China, con Rusia y una gran cantidad de países que no estiman la democracia y sobre todo dan la culpa de cualquier mal que exista en este mundo a “Yanquilandia”.

Personalmente, como lo hará Europa, me quedo con la “democracia imperfecta” que de regímenes autoritarios ya los viví en mi adolescencia en Argentina.

Estando lejos desde el 1985, no soy experto de política argentina y algunas cosas se pueden saber solo viviendo allí. A propósito, me pregunto ¿cuál bando elegirá Argentina? Desde aquí se ve a Argentina equivocándose, como siempre, en su posicionamiento internacional. Ya se equivocó en la Segunda Guerra con Perón. Alfonsín eligió los “países no alineados”, y ahora por lo que puedo entender tenemos más amigos en China y Rusia que en otros lados. Espero que la sabiduría de nuestros gobernantes aligan la democracia, que aun imperfecta, es el único sistema que nos da libertad.

Como decía, no soy experto de geopolítica ni siquiera de política, soy solamente un padre de familia con 4 hijos. Ya la vida se hace difícil para cualquiera, me pregunto lo que estará hoy pensando un padre ucranio al ver todo destruido, probablemente escapando de las bombas con sus hijos, con el sufrimiento que todo esto lleva y llevará consigo por décadas.

Probablemente. si fuera un padre ucranio me preguntaría si no había modo de evitar todo esto, tratando de arreglar en algún modo con el “monstruo que pisa fuerte”. Casi seguramente el poder político habrá repetido que la “soberanía no es negociable”, que “tenemos que defender nuestra tierra con la sangre”, que “nadie puede menospreciar la dignidad nacional”, que “la patria se defiende como héroes”.

Antes que todo esto empezara, con 200.000 soldados rusos en las fronteras, y una potencia nuclear a las puertas, ¿no se podía hacer nada para evitar este desastre pensando pura y exclusivamente al sufrimiento de 60 millones de personas que una guerra, como se está demostrando, desencadenaría?

No soy un político, pero como padre de familia habría hecho todo lo posible para evitar el sufrimiento de mis hijos, tal vez y aunque sea en modo transitorio tragándome la dignidad.

Debe haber alguna razón por la cual soy solo un padre de familia y no un político al gobierno.