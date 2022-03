Ucrania: se necesitan extinguidores, no más armas

27/03/2022 - 03:02 Santiago

Siempre me he encontrado por razones familiares a discutir y confrontarme sobre temas históricos y geopolíticos complejos. Siempre he tratado de hacerlo sin prejuicios, esforzándome por comprender los varios puntos de vista, usando la razón y dejando de lado las emociones. En pocas palabras, no me gusta el vitorear de hincha típico de los partidos de fútbol.

Estamos de acuerdo en que las guerras (pero todas ellas, como las de Iraq, Afganistán, Siria, Libia..) deben ser condenadas y evitadas. En este caso Rusia es el agresor y Ucrania el agredido. Sin embargo, sobre cómo terminar un conflicto y las causas que lo desencadenaron, las opiniones y consideraciones son algo divergentes.

Paradójicamente hoy en Italia, las invitaciones para evitar acciones exacerbantes provienen todas de militares con décadas de antigüedad, expertos en defensa o analistas profesionales (como el Embajador Romano, el Prof. Orsini, el Gral. Bertolini o el Gral. Fabio Mini, y María Grazia Labellarte solo por nombrar algunos), mientras blogueros, periodistas de izquierda e ideológicamente orientados, exponentes del variegado mundo arcoíris de las izquierdas presionan por el envío de armas o incluso una intervención militar (cómo implementar una zona de exclusión aérea en Ucrania), que arrastraría a Europa al abismo.

Enviar armas, o alimentar falsas esperanzas (como la de entrar en Europa y la Otan) redundará en que se intensifiquen y prolonguen los combates. Alabando a los nuevos partisanos ucranianos que cantan “Bella Ciao” (canción por cierto nunca cantada durante la guerra civil en Italia) que detendrán al invasor es infantil (en el mejor de los casos) y demuestra una forma ingenua de tratar temas complejos y articulados.

Y agregaría que la resistencia no “liberó” a Italia: esto es parte de la mistificación histórica. La “liberación”, si se le puede llamar así, se produjo en realidad con bombarderos, buques, submarinos, tanques, cañones y cientos de miles de soldados aliados (muchos de ellos muertos) que combatieron en nuestro territorio.

El riesgo real de enviar armas es crear una nueva Siria o un Afganistán en las puertas de Europa. Y las sanciones son casi inútiles: es suficiente mirar a Irán o Venezuela. La corrupción crece y quien sufre es el pueblo. Además en este caso, las sanciones son contraproducentes para Europa y en particular hacia Italia, que depende del gas ruso (importa el 43% de sus necesidades) y tiene buenas relaciones comerciales con ese país (exporta por 7 billones de Euros e importa por 13).

Estados Unidos ha mostrado toda su ambigüedad como cuando le pidió a Polonia de enviar aviones militares a Ucrania. Salvo pasar por alto la solicitud como consecuencia de una hábil maniobra político-diplomática de parte las autoridades polacas (donde se aceptó la solicitud, pero proponiendo de utilizar una base estadounidense en Alemania como trámite para la venta, responsabilizando EE.UU. de la entrega) . Y ya han declarado que no mandarán tropas a Ucrania. Empujar por una guerra que se desarrolla a miles de kilómetros de ese país no debe preocuparles mucho.

De hecho, Ucrania se ha utilizado como campo de batalla entre las dos potencias, USA y Rusia, al menos desde 2014, con más de 14.000 muertos por parte de los separatistas. Cabe destacar que lamentablemente la Unión Europea, demasiado ocupada en discutir temas de igualdad de género o lenguaje inclusivo no hizo nada para mediar y prevenir este conflicto en los años pasados.

Mientras que en estos años EE.UU. ha enviado armas por un valor de más de 2 millones de dólares a Ucrania, y en los últimos días, parece que también han construido varios laboratorios de armas biológicas. ¿Todo normal? Ahora el presidente-actor Zelensky, “seducido y abandonado” está usando todos los medios posibles buscando la intervención de la Otan para evitar escenarios catastróficos y me pregunto: ¿Y en qué capacidad debemos intervenir ¿Por qué deberíamos hacerlo?

La verdadera catástrofe sería intervenir militarmente, empezando con la No Fly-Zone, que nos llevaría a un conflicto nuclear en donde todos los europeos saldríamos perdiendo.

Por eso el diálogo, la mediación y la moderación son hoy más necesarios que nunca. Hay que echar agua al fuego, no gasolina y hacer todos los esfuerzos diplomáticos para resolver lo antes posible esta crisis. La única solución realista posible será un compromiso sobre la futura estructura geográfica del país, con el reconocimiento de los territorios rusos de facto. Y aquí es donde debe actuar la comunidad internacional: presionar para traer a las partes interesadas al diálogo, sin empujar Rusia en el rincón. Y entender que Ucrania no puede ni debe entrar en la Unión Europea (no existen las condiciones socio/económicas y no es Europa) ni tampoco en la Otan. De lo contrario será muy difícil ver un final cercano a la guerra en acto, que obviamente no es una operación especial.