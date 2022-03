La devoción por Mama Antula: aseguran que por su intercesión lograron sanar sus dolencias

27/03/2022 - 10:33 Santiago

Cuando el dolor devasta el alma de quien cree perder el rumbo, una luz de esperanza puede brillar en aquellos que movilizados por la fe deciden pedir ayuda. Aferrados al amor, a la esperanza y a la necesidad imperiosa de dejar de lado aquello que hace daño, muchas veces es la devoción la que salva. Y Violeta y Mari, dos fervientes “seguidoras” de Mama Antula, dan fe de que todo lo que se desea se puede concretar si se interpone la oración ante todo.

Para ellas, la beata santiagueña hizo el “milagro” de revertir su dolor y convertirlo en salud. En diálogo con EL LIBERAL, contaron su experiencia de vida y sin dejar lugar para la duda, le atribuyen a “María Antonia” su bienestar.

Violeta Rossi es una vecina de Lavalle, departamento Guasayán. A ella, en el año 2013 el diagnosticaron cáncer de mama con extirpación y 25 ganglios, de los cuales 23 eran malignos. Le realizaron quimioterapia y radioterapia hasta lograr mejorar su salud. Sin embargo, 3 años después, la enfermedad había hecho estragos en todo su interior.

“Me sentía hinchada y me mandaron a hacer una tomografía. Me aparecieron nódulos en el hígado y me derivaron a Buenos Aires a ver a un especialista, que me mandó a hacer otros exámenes, con punción en el hígado incluido. Me diagnosticaron metástasis en el hígado, en el ojo y mi cadera. El diagnóstico fue cáncer. Se me vino el mundo abajo. Me hacían quimioterapia nuevamente, tomaba 7 drogas por día. Me sentía muy mal hasta que un día decidí ir a la iglesia La Piedad, en donde descansan los restos de Mama Antula”, contó Violeta sobre su padecer y el inicio de su milagro. A pesar de su fe, nada hacía suponer que la situación podía revertirse por lo dañino del diagnóstico.

“Le pedí a Mama Antula que me curara y que intercediera ante Dios para que me sanara. En el medio, seguía con el tratamiento y ya me hacían 3 sesiones de quimioterapia y una tomografía para ver cómo respondía, si los nódulos disminuían. Volvía a Santiago con el mismo tratamiento por varios meses, y un día la oncóloga me mandó a hacer la tomografía. Ese día, recuerdo, le pedí a Mama Antula, con todas mis fuerzas que hiciera un milagro sobre mí.

Recuerdo como si fuera ayer que me paré frente a ella y le dije ¡Mamita Antula: la oncóloga tiene que ver los resultados y me tiene que decir que es un milagro. Así yo sabré que vos intercediste”. Y de ahí me fui a la doctora. Abrió el sobre, vio las placas y el informe y me dijo: “¡Viole esto es un milagro! ¡Estás curada! Nosotros los médicos hacemos la ciencia, pero no los milagros”. Lloré mucho, lloré de alegría, porque además el médico que me operó utilizó la misma frase que yo le había pedido a Mama Antula como señal de su intersección”, recordó con la voz entrecortada al recibir aquel momento, como si fuera ayer.

Desde ese día, Violeta tiene “asistencia perfecta” en las fiestas patronales de la beata. “Mama Antula es quien intercede ante Dios para que se realice el milagro de sanación que hoy puedo contar y dar mi testimonio. Conocí su historia de vida a través de la iglesia y desde un primer momento confié y puse toda mi fe en ella”, cerró.





El caso de Benicio: la fe, una luz de esperanza en medio de la desesperación

“Hace unos años, a mi nieto le diagnosticaron hipoacusia severa profunda bilateral a sus 4 meses. Debíamos esperar hasta sus 2 años para que le realizaran un implante coclear. Soy una fiel seguidora de Mama Antula y en medio de la desesperación no dudé en que ella podía ayudarnos. Grande fue nuestra sorpresa cuando pasado el tiempo sus papás lo llevaron al médico y les habló del adelanto que había tenido Benicio. Él no podía percibir ningún sonido ni movimiento cuando se escuchaban ruidos fuertes, y en agosto pasado, y ahora es totalmente diferente”.





El médico habla de algo increíble. Su implante fue suspendido e incluso no haría falta porque ya pasaron los 2 años que le habían mencionado. “Nosotros hablamos de milagro porque los médicos, a sus 4 meses ya nos dijeron que debía someterse a un implante coclear y hoy, no hay explicación para todo su cambio, su avance. Estoy convencida de que Mama Antula lo sanó”, indicó su abuela.

Tal fue su recuperación que Benicio ingresará al Jardín Maternal. Hoy ya va a su maestra particular y de a poco irá siendo incluido a su aula. En diciembre, cuando Benicio vino a Santiago del Estero a visitar a Mary, su abuela, fue al Santuario de Mama Antula a agradecer por el milagro.