UPA Mariano Moreno habilitó nuevo Servicio de Endocrinología

27/03/2022 - 21:18 Santiago

Un nuevo servicio para toda la comunidad se incorpora a la atención de la Unidad Primaria de Atención (UPA) del barrio Mariano Moreno 2, que se encuentra en avenida Lugones y Solís, de la ciudad Capital.

A partir de esta semana, el centro contará con el Servicio de Endocrinología, que funcionará los miércoles, jueves y viernes, desde las 12.

Los pacientes que deseen solicitar asistencia deberán sacar turno previamente en la sede institucional o a través de sus redes sociales.

La endocrinología es la rama de la medicina que estudia las glándulas de secreción interna, sus secreciones específicas llamadas hormonas y sus enfermedades.

Por lo general, se asiste a pacientes que tienen un problema en el sistema endocrino como por ejemplo hipotiroidismo, etc.; alguna alteración del metabolismo como diabetes, osteoporosis, etc.; o algún problema nutricional, como obesidad, desnutrición, etc.

Por otra parte, desde la UPA del barrio Mariano Moreno informan que a partir del miércoles 30 retomarán las extracciones de sangre en el centro asistencial.

Los pacientes deben acudir con pedido del médico y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.