Alerta: confirman un caso de sarampión e instan a vacunarse contra la enfermedad

Ante la confirmación del caso de sarampión en el país, en una residente de la ciudad de Buenos Aires contraído en Medio Oriente, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti recordó que "la baja de coberturas de vacunación en el mundo, a causa de la pandemia, es una situación que nos ponía en riesgo".

Vizzotti advirtió que "la globalización y el aumento de la circulación tan importante del sarampión en muchísimos países del mundo, hizo que tuviéramos un caso importado, y a partir de ahí el riesgo de un brote". El caso fue analizado y conformado desde el Anlis-Malbrán.

Sobre la situación actual, la ministra explicó que se está "haciendo las averiguaciones del caso, que consiste en la investigación desde el inicio de síntomas de todos los contactos, si están con síntomas algunos de ellos".

"La alerta que se emitió el fin de semana es para el equipo de salud, para sensibilizar la sospecha diagnóstica y la toma de muestra, y para la población si tiene algún síntoma como manchitas en la piel, fiebre, conjuntivitis, rinitis".

Vizzotti recomendó consultar "inmediatamente para poder minimizar el impacto y, por supuesto, controlar las vacunas, que todos y todas tengamos las vacunas al día".

La vacuna contra el sarampión está en calendario al año de vida y al ingreso escolar, por lo que todos los niños y niñas de entre 12 meses y 5 años deben tener al menos una dosis, agregó la ministra.

Otros profesionales de la salud afirmaron que la causa de la aparición de un caso de sarampión se debe a que "esta persona no está vacunada" y destacaron que la vacunación es "efectiva" para su prevención.

El infectólogo y subdirector del Hospital Muñiz, Juan Carlos Cisneros, afirmó que hace "20 años no hay un caso de sarampión autóctono", y que eso se debe a que "la vacunación es altamente efectiva".

Y señaló que la vacunación contra el sarampión se aplica en los primeros 6 años de vida.





MINISTRA CARLA VIZZOTTI

Ante la duda, hay que colocarse la vacuna

El infectólogo Jorge Geffner reafirmó que producto de la pandemia “cayó la cobertura del calendario nacional de vacunación”. “Todos debemos recibir la triple antiviral, porque este virus es muy contagioso”. En relación a esto, el Dr. Juan Cisneros afirmó que una de las dificultades es que “los inmunocomprometidos no pueden vacunarse”. Ambos infectólogos, al igual que Vizzotti, consideraron que la vacunación es la única manera de prevenir el sarampión. Respecto de las dudas sobre si los individuos están vacunados o no, por ejemplo, ante la pérdida del carné de vacunación, Vizzotti afirmó que “la idea es también darse la vacuna. No impor ta si tenemos una dosis de más, lo importante es tratar de generar la seguridad de tener anticuerpos, defensa e inmunidad”.





La dosis está disponible en todas las Upas y Caps

“Esta vacuna, a diferencia de la antigripal o de Covid-19, es una vacuna que hace que realmente Argentina esté libre de sarampión endémico desde el año 2000. Tener la enfermedad nos da inmunidad a largo plazo, y tener el esquema completo de vacunación nos previene en más del 95% a posibilidad de tenerlo”, agregó Vizzotti. El sarampión es una enfermedad que se puede eliminar porque el único reservorio es el ser humano. “Así que si nos vacunamos podemos limitar la circulación del virus, no solo las complicaciones y las muertes, sino la circulación del virus”, concluyó Vizzotti. La vacuna es gratuita, obligatoria y se encuentra disponible en todos los centros de salud, Upas y hospitales, como también en los vacunatorios permanentes de Capital y La Banda.