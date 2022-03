Organizan una capacitación sobre bullying y ciberbullying

30/03/2022 - 01:12 Santiago

Organizado por la asociación civil TDA-H y Neurodiversidad de Santiago del Estero, se desarrollará la capacitación participativa de bullying y ciberbullying denominada “Estrategias de prevención y abordaje: en casa y en la escuela”. La propuesta será presencial y tendrá lugar el próximo sábado 9 de abril, de 9.30 a 12. Desde las 9 se realizarán las acreditaciones.





Desarrollo





El encuentro será en el Nodo Tecnológico y estará a cargo de la Lic. María Zysman, licenciada en Psicopedagogía, posgraduada en Autismo y Déficit de Atención y Dificultades de Aprendizaje.

Además es directora del Equipo de Diagnóstico, Prevención e Intervención Libres de Bullying. Desde la organización invitan a toda la comunidad interesada a formar parte de esta experiencia formativa, ya que se considera un tema actual y de alcance ampliamente social. Los cupos son limitaos y los interesados podrán realizar su consulta a través del 3854899719.





Temática

El bullying se desarrolla físicamente en el entorno escolar, sin embargo, el ciberbullying se desarrolla en internet. Como consecuencia de lo anterior, en el ciberbullying no existe un contacto directo entre agresor y víctima, de hecho, el agresor suele mantener su identidad escondida para protegerse. Hoy, con las redes sociales, se viraliza un mensaje de manera instantánea y no se puede medir el alcance que tiene, ni su réplica. Por ende, no se puede cuantificar el daño. En el Bullying, el daño se circunscribe al entorno próximo.