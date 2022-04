Advierten que personal no médico ofrece prácticas ilegales de atención oftalmológica

31/03/2022 - 23:16 Santiago

La Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero alertó, por todos sus medios viables, sobre la presencia de personas no matriculadas que en el interior de la provincia realizan prácticas ilegales de atención oftalmológica, poniendo en riesgo la salud visual de los vecinos.

Advirtieron que las consultas son atendidas por personas que no cuentan con la habilitación correspondiente de matrícula otorgada por el Consejo Médico de la Provincia.

En diálogo con EL LIBERAL, el Dr. Daniel Luna, presidente de la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero llamó a la población a tomar los recaudos necesarios y evitar que estas personas pongan en riesgo su salud. Asimismo explicó cómo es la modalidad que implementan para lucrar con la salud de la población.

Contó, además, que hay conocimiento de que este grupo de personas ya recorrió localidades del interior como Ojo de Agua, Pinto, Añatuya, Argentina, y tiene previsto realizar un operativo sanitario en Villa Robles, en los próximos días.

"Hay numerosos focos de campañas realizadas por asociaciones, en perjuicio de la salud visual de la población, ya que el personal que asiste no es médico ni está matriculado en la provincia. Nosotros, por ley tenemos una regulación en la provincia que dice que el personal que deba cumplir con un acto médico, debe estar matriculado en el Consejo Médico de Santiago del Estero. Y esta gente, no lo está. Estamos seguros de que no son médicos. Son técnicos ópticos y ellos no pueden recetar anteojos. Es un hecho grave porque están infringiendo la ley", alertó Luna.

En todo el país

Luna lamentó que esta modalidad sea de alcance nacional, ya que incluso la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero, fue advertida por este hecho ilegal por el Consejo Argentino de Oftalmología, desde donde pidieron que se realice el seguimiento necesario para terminar con esta amenaza para la salud de los santiagueños.

Dicho comunicado sostenía: "Alertamos sobre una situación que se está repitiendo en distintos puntos de nuestro país. Personal no médico que integra una fundación supuestamente relacionada con la lucha contra la baja visión estaría entregando recetas de anteojos a personas de bajos recursos. Estas recetas, que no contarían con firma ni sello, serían absorbidas en su totalidad por una óptica itinerante que se encargaría de entregar los anteojos a cambio de sumas de dinero variables. Todas estas acciones estarían siendo motorizadas por partidos y agrupaciones políticas de distintas orientaciones".

Salud

Vale indicar que la protección y promoción de la salud, así como la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, son objeto de la Medicina, y el médico oftalmólogo es el único profesional con la capacitación necesaria para realizar esta tarea dentro de las enfermedades que comprometen la visión.

Cómo es la modalidad que se implementa

Según explicó el Dr. Daniel Luna, los "falsos profesionales" tienen una modalidad de engaño "muy tentadora".

"Esta gente ofrece lentes a un costo muy bajo, y la consulta es gratuita. Esa es la tentación. Pero esta gente gana dinero con la receta de los lentes, exponiendo a todos. Es un riesgo muy grande. Por eso hacemos una advertencia a la comunidad paraqué denuncien estos casos y no dejen que los atienda alguien que no está capacitado", remarcó el Dr. Luna.

Finalmente Luna pidió a la población que se denuncien los casos a través de las redes sociales de la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero, o en el Colegio de Médicos o Consejo Médico de la provincia.