Duro relato de excombatiente: “Digo no a la guerra, sólo traen dolor y heridas que no cicatrizan”

02/04/2022 - 06:41 Santiago

Santiago Cecilio Chávez, clase 62, oriundo de Yuchán, ex combatiente de Malvinas, integró la Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina que se desplegó en las islas Gran Malvina y Borbón. Su trabajo consistió en la colocación de minas antitanques y personales, y voladuras con explosivos.

A 40 años de la recuperación de las Islas del Atlántico Sur, este veterano de guerra dialogó con EL LIBERAL y contó acerca de su participación en la contienda y cómo aún lo afecta

En noviembre de 1981 se incorporó a la fuerza en La Plata, tras dos meses de instrucción ingresó en la Compañía de Ingenieros Anfibios. Cuando estalló la guerra con los ingleses, Santiago y su compañía fueron trasladados a Río Grande y desde allí volaron hasta las islas del Atlántico Sur.

El 9 llegaron a la noche a Puerto Argentino y ocuparon el búnker que utilizaban los soldados ingleses que custodiaban la gobernación de las islas. La primera misión fue la colocación de minas en el Monte Dos Hermanas que sería uno de los

escenarios de una lucha encarnizada entre las dos fuerzas semanas después y la voladora de un puente.

“El ánimo por esos días eran de entusiasmo, pero también nos agobiaba la incertidumbre si habría guerra o no, teníamos temor y confianza. Lo presentíamos porque seguían llegando tropas de refuerzo”, recordó de los primeros días en las Malvinas. Y esas dudas se disiparon cuando apareció un avión inglés cerca de la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, en un vuelo de reconocimiento: “Ahí supimos que la guerra era inevitable”.

Un dolor que no cesa

La guerra de Malvinas es una herida que no termina de cicatrizar en quienes combatieron en las islas, siempre quedan secuelas. Los recuerdos de esos días aún atormentan al exsoldado Chávez. En las islas Borbón, su destino, debió soportar el ataque contante de los ingleses con bombas y misiles, acurrucado con sus compañeros en un pozo de zorro: “Eran insoportables los bombardeos, de aviones, barcos y artillería. Era un sufrimiento, sentir los silbidos de las bombas y las esquirlas”.

El 14 de junio cuando llegó la orden de rendirse, Chavez fue despojado de su fusil, casco y la cámara de fotos donde atesoraba imágenes de él y de sus compañeros en las islas. Estuvo en un campo de concentración a la intemperie dos días, soportando las heladas y luego fue llevado a un galpón en el Estrecho San Carlos, donde lo mantuvieron prisionero más de 2 semanas. Su aspecto al igual que de sus compañeros había desmejorado, la poca comida que recibía de los ingleses lo hizo perder varios kilos.

Finalmente, el 16 de julio llegaría en un barco a Puerto Madryn y recuerda que ese día la gente los recibió con calor y que las familias les acercaban panes para comer, al ver el mal estado de los soldados argentinos. “Fue el día que Puerto Madryn se quedó sin pan”, recordó.

A 40 años de la recuperación de las islas Malvinas, los sentimientos que lo embargan son el dolor y la tristeza. “Son días de tristeza y angustia, no los soporto. Estuve dos años con tratamiento psicológico y sigo medicado. Cada 2 de abril me afecta, me vuelven los recuerdos como el de mi compañero del 8 de abril, Vicente Díaz (clase 62) que me decía todos los días: ‘Tengo fe que voy a volver’ y no volvió, murió en combate”, señaló con amargura.

“También recuerdo la injusticia que vivimos al regresar, nos dolió el abandono del 82 al 91. El único que nos cumplió fue Néstor Kirchner: cuando era gobernador de Santa Cruz nos reunimos con él y nos dijo que cuando fuera presidente, íbamos a estar bien y nos cumplió al darnos una pensión”, rescató.

Santiago Chávez se emociona y brotan sus lágrimas al decir qué siente cada 2 de abril: “No es entusiasmo, aún me siento culpable porque perdimos la guerra. Eso me agobia, luego de la guerra llegamos al país avergonzados, sentíamos que le habíamos fallado al pueblo. Ahora nos sentimos mejor porque vemos que la gente y la sociedad reconoce nuestra entrega y nos da las gracias”.

Y recalcó a modo de reflexión: “Debemos recuperar las islas, pero por la vía pacífica. Yo digo no a la guerra porque solo dejan dolor y heridas que no se curan más”.

La noche que dos santiagueños evitaron una “masacre” de las tropas argentinas

A fines de abril, Santiago Chávez y otros seis soldados más un suboficial de la Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina recibieron la orden de partir hacia las islas Borbón, ubicadas 5 km al norte de la isla Gran Malvina. Una patrulla aérea argentina descubrió una pista de aterrizaje y algunas viviendas de familias que se dedicaban a la agricultura y principalmente, la ganadería.

Santiago y sus seis compañeros al mando de otro santiagueño, el cabo primero Maguna de Clodomira, subieron a una avioneta de Prefectura en un viaje de alto riesgo. Debido a los fuertes vientos que suplan en esa parte del planeta, recién en el tercer intento lograron superar el pico de un cerro que está en Puerto Argentino. “El avión se puso de costado por la fuerza del viento, nos preocupaba que chocara contra el cerro, se cayera al mar o que explotemos todos, porque íbamos cargados con muchos explosivos y minas”, dijo sobre ese viaje terrorífico.

Tras superar el escollo del fuerte viento, la avioneta de prefectura con los ocho infantes de marina llegaron por la tarde a las islas Borbón.

“Teníamos que cubrir las casas de los kelpers, era unas 100 personas, y custodiar la pista. Al día siguiente llegaron las tropas del Batallón de Infantería de Marina (BIM) 3 de La Plata y los ingenieros, Maguna, Chávez y los otros seis soldados, colocaron minas y un sistema de voladuras (explosivos conectados por un cableado y que se acciona a distancia) alrededor de la pista, que a la postre, resultaría clave en el primer enfrentamiento que tuvieron con los ingleses en las Borbón.

Fue el primer día de mayo: a la madrugada, una lluvia de bombas arrojadas por aviones y misiles lanzados por barcos cayó sobre las posiciones argentinas. El

ataque era parte de un movimiento sincronizado: comandos ingleses que desembarcaron en gomones llegaron hacia la zona de la pista donde estaba la base de las tropas argentinas. La primera misión de los soldados ingleses era inutilizar los aviones pucará que estaban en la pista, hasta la avioneta de Prefectura en la que Chávez llegó a las islas. Lograron su cometido, sabotearon todas las aeronaves disparando a los tanques y haciendo explotar partes de los aviones.

La segunda misión, era atacar a los soldados argentinos y estuvieron a punto de sorprenderlos, pero uno de los explosivos que colocó Chávez y sus compañeros se activó y lo impidió. “Estaban a metros de nosotros, habían cortado las líneas de las voladuras, pero una de los explosivos se activó y les produjo bajas y huyeron. La explosión nos alertó que nos estaban atacando y salimos a buscarlos. Sólo hayamos restos humanos y de uniformes de los ingleses. Ese explosivo nos salvó de una masacre”, remarcó Santiago. La tarea de Chávez, Maguna, los dos santiagueños, y los otros seis soldados de la Compañía de Ingenieros Anfibio, evitó una matanza de la tropa patriota.