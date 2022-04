Los golpes de estado: 53 años de inestabilidad (3ª parte)

02/04/2022 - 21:40 Santiago

El tiempo de la inestabilidad institucional inaugurado por el golpe de estado de 1930 marcó la vida argentina de una manera tal que los historiadores ya comienzan a hablar de los 53 años que llegan hasta 1983 como un período con características que permiten estudiarlo como un conjunto.

Siempre es deseable la prudencia de quienes se dedican a la historiografía porque, así como la distancia física permite ver aspectos que en el fragor de la circunstancia se ocultan, la distancia en el tiempo abre perspectivas que no se contemplan en la inmediatez. Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento nos demuestran la certeza de lo dicho.

Los dos gigantes del pensamiento político del siglo XIX escribieron sus obras más relevantes: “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina” y “Facundo: Civilización y Barbarie” en el exilio y lograron desentrañar el ser nacional más profundamente que ningunos otros. Con esta serie de artículos sobre los golpes de estado en la Argentina intentamos acercarnos a las vísceras de esos tumultuosos tiempos que, por ventura, nuestro país ha dejado atrás. Hoy, los hechos de la primera etapa del más extenso, más orgánico y más violento golpe de estado de la historia: el “Proceso de Reorganización Nacional”.





La decisión del golpe de estado

El caótico gobierno de María Estela Martínez de Perón fue producto de las divergencias internas en el partido gobernante, que llevaron a una salida traumática del hombre fuerte de ese gobierno, José López Rega, en medio de un colapso económico, el “Rodrigazo” en el que el ajuste de las variables económicas terminó en una hiperinflación; pero sobre todo por el violento ataque de las organizaciones terroristas de izquierda a las instituciones. Las recurrentes crisis en la cúpula del Ejército, que tuvo tres comandantes en sólo cuatro meses: los generales Leandro Anaya, Alberto Numa Laplane y Jorge Rafael Videla, marcan las dificultades del gobierno para enfrentar el desafío militar del Ejército Revolucionario del Pueblo y de Montoneros.

El 5 de octubre de 1975 el Ejército Montonero, que por primera vez se llamó así y usó uniforme, atacó el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa y puso en evidencia la capacidad operativa de Montoneros, que incluso secuestró dos aviones de Aerolíneas Argentinas. Hubo 28 muertos entre los defensores del cuartel y los atacantes. Este episodio fue determinante para la concreción de un golpe militar.

Sin que haya pruebas documentales, pero sí testimonios, el 8 de octubre se reunieron los tres comandantes: Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Héctor Fautario. En ese encuentro se decidió la fecha del derrocamiento. Fautario no estuvo de acuerdo con interrumpir el período constitucional, y esa fue la razón por la que un sector de su fuerza encabezó un motín que ubicó en su reemplazo a Orlando Agosti a fines de 1976.





El 24 de marzo de 1976

Pocas veces en la historia, un golpe de estado estuvo tan anunciado como este que fue el último. Los diarios porteños anunciaban: “Todo está dicho”.

Los dirigentes opositores voceaban que no había soluciones que ofrecer. Y muchos diputados y senadores habían vaciado sus despachos en el Congreso Nacional para la noche del 23 de marzo, cuando sólo unas pocas mujeres vociferaban su apoyo a la presidenta Martínez de Perón en la plaza de Mayo. Pasadas las dos de la mañana del 24 de marzo, el helicóptero presidencial fue desviado desde la Casa Rosada hacia Aeroparque, donde le fue impuesto a la derrocada: “Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada”. Inmediatamente las radios transmitieron la proclama revolucionaria que anunciaba que “Las Fuerzas Armadas tienen el control operacional del país”. Vale recordar que la primera mujer que ocupó la primera magistratura del país y la primera mujer en el mundo que fue jefa de un estado elegida democráticamente permaneció más de cinco años presa, más que ningún otro presidente argentino, y que posteriormente a su libertad en 1981 ha mantenido una actitud de silencio que por un lado muestra dignidad y por el otro impide aclarar algunos episodios que su testimonio aclararía. Hoy María Estela Martínez de Perón vive en Madrid a sus 91 años y ocasionalmente almuerza con el embajador argentino de turno en España.

Es importante detenerse en el primer documento emitido por la Junta Militar, formada como organismo supremo del Estado por Videla, Massera y Agosti: “Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración… Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han delinquido y cometido abusos del poder”. Resulta antipático recordar, pero lo impone el oficio del historiador, que vastos sectores de la sociedad recibieron con alivio el golpe de estado y sobre todo creyeron en sus propósitos, que la historia demostraría su desviación hacia tragedias inconmensurables.

En el aprovechamiento de ese inicial contexto social, la Junta Militar dio a conocer el “Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”, documento que muestra la afiatada y larga preparación que tuvo el golpe de estado, junto a varias actas que establecían las formas de actuación en los diversos ámbitos de la vida nacional. El estatuto constaba de 15 artículos, que en sus considerandos decía que era establecido por “la Junta Militar en ejercicio del poder constituyente”, es decir que los tres comandantes se atribuían estar por encima de la Constitución de 1853. Se creó una Comisión de Asesoramiento Legislativo que reemplazó al Congreso bicameral, y se destituyó a la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que a los gobernadores, los intendentes y a todos los funcionarios políticos del Estado.

Finalmente, se designó a Jorge Rafael Videla como presidente y se estableció que la asunción se realizaría, junto a la de los ministros, el 29 de marzo siguiente. Como detalle quedó en claro que posteriormente el presidente sería alguien que no fuera parte de la Junta Militar y duraría en el cargo 5 años.





Videla, el halcón que no sabía mandar

En una ceremonia marcial, Videla asumió la presidencia el 29 de marzo de 1976 y puso en funciones a sus ministros, entre los cuales sin duda se destacó el de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. El candidato preferido de Videla había sido Cayetano Licciardo, pero no aceptó el cargo. Formaban el gabinete Albano Harguindeguy, César Guzzetti, Julio Gómez, José Klix, Ricardo Bruera, Tomás Liendo y Julio Juan Bardi. Al poco tiempo se creó el ministerio de Planeamiento que quedó a cargo de Ramón Díaz Bessone.

En Santiago del Estero, luego de un gobierno provisional de dos semanas a cargo de Daniel Correa Aldana se nombró al general César Fermín Ochoa que gobernó hasta 1982 El más grave problema que enfrentaba el gobierno era la acción de las organizaciones insurreccionales, que habían intentado declarar como liberado un gran territorio en el norte argentino. Las acciones llevadas a cabo para acabar con “el accionar de la subversión”, tal cual rezaba el decreto que había puesto en marcha el “Operativo Independencia” en Tucumán, iban a originar la tragedia civil más grave de la historia: las violaciones a los derechos humanos.

El gran trabajo del periodista y escritor Ceferino Reato, que fue el único investigador que logró reportear a Videla cuando cumplía sus condenas judiciales, permite entender las causas orgánicas del desastre. Videla fue lo que en la jerga militar se conoce como un “oficial de institutos”, es decir alguien que no estuvo a cargo de tropas y desarrolló su carrera en la Escuela de Guerra, en el Colegio Militar, en el Comando de Institutos, y que por los episodios políticos que barrieron a varias promociones de generales, terminó en la cabeza del Ejército. Quien esto escribe ha tenido entrevistas con oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que fueron protagonistas y testigos de esos años y todos coinciden en decir que Videla no era el hombre para comandar en el marco de una guerra insurreccional como la que vivía la Argentina en los años ‘70.

Afirmamos que nada justifica lo perpetrado contra los derechos humanos, sino que se debe tratar de entender racionalmente lo que ocurrió para evitar que se repita. Me permito reproducir el testimonio del teniente general Julio Fernández Torres, un demócrata que llegó a ser jefe del Estado Mayor Conjunto en la presidencia de Raúl Alfonsín: “Si las acciones contra la subversión las hubiera comandado alguien con verdadera capacidad de mando, no se hubiera desatado la tragedia”. El hecho de que Videla no fuera el adecuado no exime de ninguna manera su responsabilidad y sólo permite sostener que su drama personal se convirtió en una tragedia nacional.

El próximo domingo, si Dios quiere, en estas páginas de El Liberal abordaremos la política económica del “Proceso”, el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la sucesión de Viola. No quiero despedirme hoy sin compartir la pena por la partida del santiagueño que me dio, como a millones, una de las más grandes alegrías de mi vida: Juan Carlos “El Chango” Cárdenas, un santiagueño de alma y un racinguista de alma. Un caballero con el que compartimos hermosos momentos, además de aquel mítico gol de 4 de noviembre de 1967 en el Estadio Centenario de Montevideo que consagró al Racing Club primer campeón del mundo del fútbol argentino.