Temporada de incendios: “hay que evitar arrojar basura y quemar en cualquier lado”

02/04/2022 - 23:17 Santiago

Con abril, llegó la temporada de incendios en nuestra provincia, la que se extiende hasta octubre, aunque puede prolongarse a causa del cambio climático, por lo que llaman a la conciencia de la población para evitar la quema de residuos, ya que las condiciones climáticas reinantes pueden ocasionar incendios de vegetación de consecuencias impensadas.

La doctora Sandra Bravo, docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la Unse, y especialista en manejo del fuego, recordó que durante diciembre del año pasado, hubo numerosos incendios de pastizales provocados por la quema indiscriminada de basura, en amplios sectores ubicados a la vera del río Dulce en nuestra ciudad y localidades cercanas.

Por lo tanto, la profesional pidió a la población tomar conciencia sobre este tema.

"Hemos tenido muchos incendios en diciembre, debido a la gestión de parte de la población, que quema los excesos de residuos en horas inapropiadas y con condiciones meteorológicas adversas, lo que ha provocado varios focos simultáneos sobre todo a lo largo de la costa del río Dulce, que es donde se suele descartar material que no se recoge de los barrios, y que la gente tiende a llevar a zonas abiertas y quemar ahí", reveló la doctora Bravo.

Dijo que, en esta época, "hay que evitar arrojar basura y quemar en cualquier lado, hay que dejar esas tareas para la gestión municipal y las áreas que corresponde, porque a veces la gente no tiene el conocimiento suficiente como para hacerlo de manera segura".

"No es la forma quemar todos los residuos, lo que corresponde es hacer un manejo inteligente de los residuos para separar diferentes materiales, porque los comportamientos son totalmente diferentes, y el tratamiento para eliminarlos o para reducir los volúmenes, tienen que ser diferentes, no podemos quemar plástico, material vegetal, vidrios, latas o papel, de la misma manera. Tenemos, de una vez por todas, que iniciar la reconversión de nuestra mente respecto de la eliminación de los residuos y de la gestión de los diferentes residuos y darles también la posibilidad del reciclaje", acentuó.

Indicó que "la temporada de incendios se extiende de abril a octubre en nuestra provincia, pero por efecto del cambio climático se está extendiendo, no solamente en nuestro país sino en todo el mundo, sobre todo, porque venimos de un año de sequía muy pronunciada y es probable que también la tengamos este año, porque los períodos de sequía suelen ser de más de un año, y tenemos que estar preparados".





RESPUESTA AL FUEGO

“Hay que contar con un plan de gestión”

Respecto de los sucesos ocurridos este año en la Patagonia y en Corrientes, la doctora Bravo analizó: “La Patagonia ha estado también muy complicada, pero en esa región se dispone de más medios y de instituciones que tienen mucha experiencia en cuanto al plan de respuesta. Lo que ha ocurrido en Corrientes, fue que en zona de pinos, y de eucaliptus, donde no sabían ocurrir incendios porque no sabían darse sequías tan intensas como la que hemos tenido en 2021, se ha juntado mucho material seco y residuos de plantación, y han comenzado a arder zonas de vegetación que ha tomado contacto con otro tipo de combustible y ha hecho que se expanda a una gran velocidad, y que esa provincia no tenga los medios suficientes para responder de manera temprana, y cuando no se tiene un plan de gestión, de contingencia frente a la emergencia, lo que ocurre es que los medios llegan una vez que el incendio ha tomado una intensidad y un comportamiento extremo. Entonces las posibilidades de intervenir se reducen, porque no se cuentan con los medios, y siempre, como se dice vulgarmente, corremos desde atrás, porque vamos equipando nuestras unidades, pero nos sigue faltando equipamiento, gente capacitada que dirija, nos faltan algunos puestos claves como son analistas de incendios en muchas áreas de nuestro extenso país, y con las características del cambio climático vamos a tener zonas que generalmente no tenían esa predisposición a arder, ahora sí”.





Se debe estar preparado para superar este tiempo

En los incendios recientes en la Patagonia y Corrientes, ocurrió la unión de la temporada de olas de calor con la sequía, y eso ha llevado que tengamos los sucesos como los de Corrientes que tanto han impactado en la sociedad. Por el momento, todavía estamos viviendo el período de sequía del año pasado, pero lo que se debe hacer es prepararse con el suficiente tiempo como para atravesar la temporada de fuego de la manera más segura posible. Lo que predispone aquí es que, sobre todo al final del invierno, se queman las pasturas para producir el rebrote de los pastos, entonces esas quemas, con suelos de muy bajo tenor de humedad, pueden hacer que originen incendios de difícil extinción.