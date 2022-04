Esta semana dará inicio el pago a beneficiarios de las Asignaciones

03/04/2022 - 00:59 Santiago

La Anses dio a conocer el calendario de pagos de abril. Los feriados de Semana Santa caerán este 2022 el 14 y 15 de abril, y es importante recordar que el jueves 14 no es considerado feriado sino que es un día no laborable, pero de todas maneras, no habrá actividad bancaria.

En ese contexto detallaron que ya comenzaron a percibir su mensualidad quienes cuenten con pensiones no contributivas.

Mañana será el turno de quienes tengan DNI terminados en 2 y 3; el martes 5, los terminados en 4 y 5; el miércoles 6, los DNI terminados en 6 y 7; y el 7, los terminados en 8 y 9.

En tanto que para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, y jubilados y pensionados que cobran hasta $36.676, el cobro será de la siguiente manera: los que tengan DNI terminados en 0, cobrarán el viernes 8; los DNI terminados en 1, el lunes 11; DNI finalizados 2, martes 12; en 3, el miércoles 13 al igual que los DNI terminados en 4; el lunes 18 a los que tienen DNI terminado en 5; el martes 19 se pagará a los DNI terminados en 6; el miércoles 20 a los DNI terminado en 7; el jueves 21 a los terminados en 8; y el viernes, a los 9. En el caso de la Asignación por Embarazo, el desarrollo del pago será: para quienes tengan documentos finalizados en 0, el lunes 11; el martes 12, los finalizados en 1; el miércoles 13 los DNI terminados en 2; el lunes 18, los DNI 3; el martes 19, los terminados en 4; el miércoles 20, en 5; jueves 21, en 6; viernes 22, en 7; lunes 25, en 8; y el 26, en 9.