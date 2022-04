Los golpes de estado: 53 años de inestabilidad (4ª parte)

09/04/2022 - 23:56 Santiago

Los argentinos aprendemos de la historia. Esta afirmación, que seguramente promovería discusiones ya que muchas veces se tiene la sensación contraria, puede sostenerse con total responsabilidad al ver que la República goza del segundo período más extenso de vigencia de la Constitución Nacional y de sus instituciones a lo largo de la historia nacional: 38 años, recordando que lo mismo ocurrió entre el 12 de octubre de 1862 y el 6 de septiembre de 1930.

Pero considerando el voto universal, secreto y obligatorio regulado en forma magistral por la ley 8871 sancionada en 1912 y su perfeccionamiento por la ley 13010 de voto femenino en 1947, este tiempo que nos toca vivir es el más largo sin restricciones de ningún tipo a la expresión de la voluntad popular desde 1810.

Es verdad que quedan muchos temas por abordar, como los graves problemas sociales y económicos que asolan a la Argentina, pero la solidez de sus instituciones es notable y destacable, incluso comparándola con lo que ocurre en Sudamérica.

Por eso, tratar los temas vinculados a la última dictadura, que tuvo pretensión de perpetuidad y de organizar un nuevo país, lo que no logró sino que fue escenario para el despliegue máximo de violencia política en la historia republicana respecto a los derechos humanos y llegando al extremo de provocar la única guerra que el país combatió en un siglo y medio, es una oportunidad para entender las causas de problemas y de traumas que la sociedad argentina debe enfrentar para construir su futuro de grandeza.

El domingo pasado, en estas páginas de El Liberal, se llegó al tiempo de la consolidación del gobierno encabezado por Jorge Rafael Videla y hoy se encarará ese período donde campeó el dolor, la muerte y se produjo un cambio socio - político que no se ha revertido.





El cambio del paradigma

económico La asunción de José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía significó la implementación de un programa económico novedoso por la extensión de sus propósitos. La necesidad de la modernización fue el argumento central que llevó a enfrentar el gran problema de la inflación, que en 1975 había alcanzado 182%, a partir de una apertura económica indiscriminada que provocó un impacto formidable en muchos sectores. La fijación anticipada de la cotización de las divisas extranjeras por un largo tiempo y la garantía estatal de los depósitos bancarios, ambos como instrumentos centrales de la estrategia económica chocó de frente con el déficit fiscal y la indomable inflación, provocando un desajuste en las variables económicas que culminó cinco años después con una crisis enorme.

El aumento de la deuda externa, tanto pública como privada; el fracaso en la búsqueda del equilibrio fiscal; y la quiebra de empresas que no soportaron la apertura del mercado a la competencia extranjera conformaron un escenario que deterioró todo consenso que el gobierno hubiera logrado. Sin duda, la supresión de la actividad sindical contribuyó a que no hubiera contrapeso a las decisiones oficiales.

Como en todo, el otro lado de la moneda se manifestó en los viajes de millones de argentinos al exterior debido al bajo valor del dólar, sintetizado en la frase “deme dos”, ya que esa ficción monetaria convirtió a los turistas argentinos en consumidores compulsivos.

También hubo algunos sectores empresarios que se adaptaron a los nuevos tiempos, como la industria automotriz, y un lento pero pertinaz aumento de la producción agropecuaria.





La represión desaforada

La espantosa frase pronunciada en diciembre de 1975 por Antonio Bussi, al asumir el mando de la brigada del Ejército con sede en Tucumán a fines de 1975, en reemplazo del general Acdel Vilas, resume la tragedia: “No me ha dejado nada por hacer”. Hay que destacar, sin juzgar la legalidad de las acciones anteriores al 24 de marzo de 1976 dejadas de lado en los juicios por delitos de lesa humanidad y por la investigación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en 1984, que los resultados de las acciones contra las organizaciones guerrilleras llevadas a cabo por las fuerzas armadas y de seguridad mostraban resultados eficaces y brutales. Es por eso que no logra entenderse la razón última por la que la acción “antisubversiva”, tal como se la llamaba entonces entre 1976 y 1978 se mantuvo y se acentuó, haciendo que en esos años se alcanzaran las mayores violaciones a los derechos humanos de que se tenga memoria en el país.

Un hecho olvidado es la utilización por primera vez de la palabra “desaparecido” como sustantivo y no como participio verbal durante el funeral de los religiosos palotinos asesinados en la parroquia porteña de San Patricio, cuando el padre Roberto Favre, agustino asuncionista y vicepresidente de la Conferencia Argentina de Religiosos, pidió ante las autoridades nacionales presentes: “Deben cesar las desapariciones de personas de las que nadie da cuenta”. Fue el 5 de julio de 1976. La denuncia ante diversas autoridades extranjeras sobre la desaparición de personas tuvo como número simbólico 30000, como una forma de superar el número necesario para que los organismos internacionales tomaran el caso, que era del uno por mil de la población afectada. Vale la reflexión sobre la dificultad de la sociedad argentina para tratar un tema tan trágico desde la verdad objetiva de los hechos históricos, ya que no se ha logrado el consenso sobre el número de desaparecidos, algo que impide alcanzar la memoria completa de esos años.





El mundial ‘78

Una de las primeras decisiones que el gobierno de Videla tomó apenas asumió fue seguir adelante con la organización del Campeonato Mundial de Fútbol que debía realizarse a mediados de 1978. Para ello se creó el Ente Autárquico Mundial 1978 y fue nombrado como presidente el general Omar Actis, aunque su vicepresidente fue quien se encargó de todo: el almirante Carlos Lacoste. Poco se había avanzado hasta entonces y el Estado se hizo cargo de la infraestructura deportiva, logística y turística para llevar adelante el torneo. Un gasto desmesurado, calculado en U$S 517 millones, que a valor actual equivale a U$S 2.500 millones, le permitió al gobierno presentar un prolijo evento deportivo en junio de 1978. La dictadura aprovechó la popularidad del deporte para lograr adhesión a su causa.

Es paradojal la fotografía de Videla, Massera y Agosti festejando cual si fueran hinchas comunes los goles de la selección argentina que se consagró campeona del mundo de la mano del ilustre César L. Menotti, Desde principios de 1977 se diseñó una estrategia publicitaria llamada “campaña anti-argentina” que le permitió al gobierno de facto instalar la idea de un ataque al país usando la violación de los derechos humanos como argumento. Vale recordar el lema de aquella propaganda: “Los argentinos somos derechos y humanos”, que apelando al nacionalismo tuvo relativo éxito interno, pero sólo fue un vano intento de tapar el sol con las manos. Para 1978 los derechos humanos en la Argentina eran un tema de debate internacional, y la política dura del gobierno de los Estados Unidos de América logró un hecho trascendental: la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un hito que cambió la historia y que aún los argentinos estamos en deuda con sus protagonistas: el presidente James Carter y su secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian.





La visita de la CIDH

Las denuncias por las violaciones a los derechos humanos se presentaron ante diversos organismos internacionales, pero se destaca la acción de la CIDH de la Organización de los Estados Americanos, cuando en 1978 pidió al gobierno de Videla visitar la Argentina para observar “la situación de los derechos humanos”. El 18 de diciembre de ese año el gobierno aceptó y el 6 de septiembre de 1979 arribaron a la Argentina, Aguilar como presidente de la delegación, y a Luis Tinoco Castro, Marco Monroy Cabra, Carlos Dunshee de Abranches, Tom Farer y Francisco Bertrand Galindo como miembros. Estos humanistas desarrollaron una actividad notable. Visitas, entrevistas y requerimientos durante dos semanas le permitieron tomar contacto con la realidad argentina. Hay que destacar a quienes se presentaron ante la CID H en aquel contexto desfavorable y arriesgado, tales como el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, el cardenal Francisco Primatesta; los dirigentes Arturo Frondizi, Ricardo Balbín, Raúl Alfonsín, Deolindo Bittel, Herminio Iglesias, Francisco Manrique, Simón Lázara y el santiagueño Francisco Cerro. También la CIDH citó al sindicalista Lorenzo Miguel y al escritor Ernesto Sábato y no deja aún de llamar la atención que pidió y logró hablar con María Estela Martínez de Perón, arrestada en San Vicente; con Héctor J. Cámpora, asilado en la embajada de México y con el general Alejandro A. Lanusse, que tuvo una posición muy crítica. El informe completo de esta visita puede leerse en: cidh.oas.org/ countryrep/Argentina80sp/introduccion. htm En una ronda de prensa en 1979, Videla debió enfrentar la pregunta que le hiciera el valiente periodista José Ignacio López: ¿usted le ha contestado al Papa (sobre detenidos o desaparecidos sin proceso) y si hay alguna medida en estudio en el Gobierno..? La respuesta fue siniestra y espeluznante: “Es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso no podemos hacer nada”. La visita de la CIDH marcó un giro para la Argentina al hacer presente y pública la tragedia de la violación de los derechos humanos frente al mundo de la mano de una institución indiscutida e indiscutible. Resta completar el periplo trágico de la última dictadura. Si Dios quiere, en estas páginas de EL LIBERAL culminaremos la historia del “Proceso de Reorganización Nacional”: un drama que aún hoy tiene consecuencias para la Argentina.