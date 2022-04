Silvina Viaña, artista plástica santiagueña, expuso en París

10/04/2022 - 22:30 Santiago

El "Carrousell del Louvre", 99 Rue de Rivolí, París, expuso hasta ayer obras de reconocidos artistas plásticos de Uruguay. En esa delegación estuvo Silvina Viaña, pintora santiagueña que llevó su trabajo al corazón mismo del arte en el mundo.

Viaña, quien desde hace dos años está radicada en Punta del Este (Uruguay), exhibió en el stand de la República Oriental del Uruguay junto a otros artistas uruguayos. Tal como lo informó Silvina a EL LIBERAL, la representación artística fue recibida por Jorge Jure, embajador de Uruguay en Francia.

Los artistas expresaron su agradecimiento a Jure "por su presencia en nuestro stand, su amabilidad y su apoyo hacia nuestro arte. Muy felices todos. Gracias", destacaron, además de Viaña, los pintores Josefina de León, Cristina Pérez Lena, Paula Andrea Sugo, Walter Formia, Rafael Motaniz, Daniel Deferrari, Verónica Pi, Arianna Sorrentino Fattoruso, Gloria Armas, Fernando Reyes Ruano, Javier Álvez Atelier y María Berriel Pointin.

Felicidad indescriptible

"Ojalá pueda explicar con palabras lo que siento. Feliz, feliz. Años de trabajo en silencio, miles de horas con un lienzo en blanco hasta que surgían los colores, sin claudicar, siempre para adelante. Es un salto grande, es un mimo a mi alma de artista", destacó Silvina Viaña por este salto cualitativo que dio en su carrera.

"Estoy agradecida a todos los que creyeron y creen en mí, mis hijos, mi madre, mi familia, amigos y tanta gente que no conozco, pero que siempre estuvieron. Y a mi pareja que me alienta, me apoya y me da su mano para seguir subiendo en este fascinante mundo del arte", precisó la prestigiosa artista santiagueña.