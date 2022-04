"Docentes enseñan, pero eso no garantiza que los chicos aprendan, hay que mejorar la calidad"

12/04/2022 - 01:35 Santiago

La pandemia, la sociedad, los nuevos estilos y ritmos de aprendizaje han llevado a especialistas a replantearse la educación y proponer formas de transformaciones que a corto y largo plazo manifiesten un impacto positivo tanto en los educadores como (sobre todos) en los educandos.

En su visita a la provincia, la especialista en Educación, Laura Lewin, dialogó en exclusiva con EL LIBERAL y planteó con fundamentos la necesidad de ese traspaso a lo nuevo, tomando la histórica educación como cimiento para lo que "debe venir".

"Transformar la educación significa lograr que los alumnos aprendan., porque los docentes enseñan, pero eso no garantiza que los chicos aprendan. Hay que empezar a tener una mirada diferente acerca de lo que es la educación para mejorar la calidad educativa. Específicamente en esta actividad que concreto en la ciudad de Bandera, con un grupo de personas trabajamos con directivos, docentes, alumnos y padres, con la idea de que, a través de encuentro, capacitaciones y reflexiones podamos lograr esta transformación", explicó Lewin sobre el significado de la trasformación educativa y su forma de implementarla en la provincia.

Educación hoy

La especialista consideró que "la educación argentina viene muy castigada, en los últimos años, y la pandemia no hizo más que profundizar estas dificultades. Hoy nos encontraos con un montón de desafío que tienen que ver con trabajar de tal manera que los docentes puedan enseñar paraqué los alumnos puedan aprender. Que podamos ayudarlo a lograrlo, no únicamente ver si lo logró o no. Que trabajemos con docentes entusiastas, motivados, apasionados, y en ese sentido, el desarrollo profesional claramente es muy importante".

Laura Lewin se refirió además a la importancia de la motivación en todos lo que componen la educación.

"Siempre se ha hablado acerca de la motivación intrínseca y extrínseca. En la primera está el hacer algo por mí, para crecer, para mi desarrollo; y en la segunda por una recompensa, por miedo algo. Pero ahora se descubrió que hay otra causa de motivación, que es la actividad. Es decir que es la propia actividad lo que hace que uno se pueda motivar por algo. Es por eso que, por ejemplo, desde Bandera estamos organizando un viaje a escuelas de Buenos Aires. Vamos a ir para ver cómo trabajan allá, para comparar. O sea, que hay algo acerca de la inspiración y el acompañamiento que hace que también el docente se sienta parte de esta transformación, del proyecto", ahondó la especialista.

Lewis, con palabras concisas remarcó algo que la sociedad debe tener presente: “La escuela es un medio que permite lograr lo que uno quiere para su vida. No es el fin. A través de la escuela se aprenden cuestiones no solo cognitivas, sino que se trabaja en la superación personal, el esfuerzo, la perseverancia. Entonces, me parece que tenemos que poner a la educación real en donde tiene que estar. Invertir en educación no es solamente invertir n escuela. Es también invertir en el desarrollo profesional de los docentes, que estén escuchados y acompañados”.

El desafío de dejar de lado el trabajo por inercia

Sobre los cambios y la idea de dejar de lado a "lo que siempre se hizo así", hay ciertas resistencias que tienen que cambiar y "cambiarán" con mucho trabajo, ganas y deseos de revertir la dinámica de educación actual para beneficios de quienes en el futuro serán los encargados de tomar decisiones: los alumnos de hoy.

"Hay algo que tiene que ver con la inercia: "las cosas siempre se hicieron así". Por eso es tan importante, para salir de esta inercia poder conectar y conocer qué está pasando en otros lugares, en otras escuelas. El acompañamiento y el estímulo siempre serán importantes para cambiar. Si seguimos haciendo lo que siempre hicimos, va a ser muy difícil dar pasos para poder cambiar.

Por eso también es muy importante el acompañamiento de los directivos; un directivo que pueda acompañar a sus docentes a salir de su zona de confort, pero no a salir de su zona de fortaleza. Esto quiere decir, trasmitirles a sus docentes brillar en las áreas que le gustan, en donde puedan disfrutar de hacerlo", ahondó Lewis.

Los pro y los contra para docentes y alumnos ante la posibilidad de agregar una hora más de clase en las escuelas

Luego de que el Consejo Federal de Educación (CFE) evaluara la posibilidad de agregar una hora más de clase en las escuelas se armó un debate sobre los beneficios o perjuicios que podría acarrear el cambio.

Para la especialista en Educación, Laura Lewin: “es muy importante tener una hora extra, porque eso te permite, de alguna manera, lograr cosas que a veces no se pueden, que tienen que ver con que los chicos puedan aprender más y mejor, que puedan trabajar con proyectos. Creo que una hora extra es muy importante. Pero también es verdad que tan importante como el tiempo es el “para qué”. Es decir, que además del tiempo, debe haber calidad en educación. Es decir, qué vamos a hacer para que esta hora realmente sea productiva”.

Y agregó: “Me parece muy importante esa hora extra, pero también me preocupa un poco la planificación y la implementación de esta hora de más, porque para los chicos no es lo mismo levantarse antes, estar dormidos en el colegio, y además, en el caso del docente, no nos olvidemos que estamos en abril, y este personal ya se comprometió a una carga horaria de 4 horas. El agregarle una hora más, claramente se vuelve complicado por sus otras obligaciones y lógica familiar. A eso le sumamos que en la Argentina el docente tiene que hacer doble turno para llegar a fin de mes, y si hacen 2 turnos de 5 horas cada uno, es una complicación”.

El daño de la pandemia

Lewin analizó además sobre lo que dejó la pandemia en la educación: “Hubo mucho impacto, y los cambios no los vamos a ver ahora, sino en mucho tiempo. Estos cambios requieren cambios de hábitos, comportamientos, energía, la inercia de la educación. Debemos tener paciencia porque no estamos hablando de cambios que se darán de un día para el otro”.

Pero la pandemia también dejó “algo bueno” en la educación: “Hemos visto familias acompañando a sus hijos, familias más presentes en las escuelas. Yo creo que la familia también ha tenido que aprender cuándo la ayuda fue positiva y cuándo no lo fue. Ella no tiene que saber específicamente de matemáticas o física, pero tiene que acompañar, estar presente, mirar carpetas, acercarse a las escuelas a preguntar cómo están los chicos, pero no en sus materias sino a nivel social. El rol de la familia es muy importante, porque cuando está presente, a los chicos les va mejor en todo”.