Vicente Bokalic: “Debemos cargar la cruz de quienes sufren pobreza, violencia, o están atrapados por el mundo de la droga”

16/04/2022 - 02:41 Santiago

El obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, pidió acompañar a quienes cargan hoy su cruz, de modo especial aquellos que sufren la pobreza, la marginación, la falta de trabajo, y por “tantos jóvenes que hoy se encuentran atrapados por el mundo de la droga”, al bendecir a los miles de fieles que participaron del Vía Crucis en bicicleta y motos, que se desarrolló ayer en nuestra ciudad.

Al final de la peregrinación, el prelado impartió una bendición especial en el atrio de la parroquia Nuestra Señora de Sumampa, y previamente, instó a la comunidad, “ser los cireneos, no los pilatos” y “caminar al lado de los crucificados de nuestro tiempo”.

“A ese Dios que un día murió crucificado en la cruz, lo seguimos crucificando, ese Jesús sigue sufriendo hoy en cada hermano, en cada hermana, en cada niño, en cada familia, en cada abuelo, en cada anciano, en cada joven que sigue el rumbo de las adicciones, en aquel que está sin trabajo, en aquel que sufre violencia en su cuerpo y en su espíritu, allí está sufriendo Jesús, porque se identifica con el sufrimiento del hermano, y nos dice que a esos hermanos tenemos que acompañar en este camino”, enfatizó el obispo.

Recordó que durante el Vía Crucis, se escucharon muchos testimonios hermosos, pero también “de gente que está atravesando momentos de mucho sufrimiento; de enfermedades, en los hospitales, en las clínicas, en sus casas; gente desorientada, que sufre la inseguridad y el miedo, deprimida a causa de esta pandemia que nos ha dejado mucho dolor y mucha tristeza, con mucha gente que no está con nosotros en este momento”.

“Debemos caminar al lado de los crucificados, es el mejor homenaje que le podemos hacer a Jesús, queremos estar cerca del que sufre, no queremos pasar indiferentes, queremos acompañarlo, queremos ser los cireneos que cargan la cruz de nuestros hermanos, no queremos ser los pilatos que nos lavamos las manos, que pasamos indiferentes, queremos cargar con los de más la cruz de los que sufren más, la cruz de la pobreza, la cruz de la falta de trabajo, la cruz de la violencia familiar, la cruz de la mujer que sufre violencia, la cruz de los que están desposeídos y marginados, la cruz de tantos hermanos jóvenes que están atrapados por el mundo de la droga, debemos acompañar eso, desde nuestra entrega, nuestro compromiso, queremos acompañarlos”, sentenció.

Nuestro final

Monseñor Bokalic reflexionó que “la cruz no es el final de nuestra vida”, y que “este Jesús que abrió sus brazos en la cruz para darnos vida, que fue sepultado, resucitó al tercer día”, por lo que “nuestro final es el triunfo de la vida sobre la muerte”.

“El final es el triunfo de la causa de Jesús, de la causa del reino, porque todo lo de Jesús recobra valor el domingo de resurrección, su amor, su servicio, su entrega, su infinita paciencia, creemos en la resurrección del Señor, creemos que está presente en la historia, al lado de los crucificados, al lado de los que seguimos caminando la historia, pero sabemos que Jesús camina junto a nosotros y él despierta la esperanza, nos marca el rumbo, hay una vida nueva que Jesús ya ha inaugurado y nos transmite a través del los sacramentos, de la palabra de Dios, de la comunidad. Ojalá podamos vivir así, muy abrazados a la cruz, muy animados, porque Jesús sabe de todo lo nuestro, porque nos amó hasta el extremo”, sentenció.

Símbolo de amor

A los participantes del Vía Crucis les recordó que “esa cruz que fueron llevando, es el símbolo más grande del amor, y cuando vamos detrás de la cruz, estamos expresando que hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él, en medio de tantos conflictos, de tanta muerte, de tantos miedos, de tantas angustias, nosotros elevamos nuestra mirada a ese Cristo, el símbolo más grande del amor”.

“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo Jesús, y que no solamente nos vino a visitar, sino que se quedó para siempre, con los brazos abiertos en la cruz, para darnos su gracia, su vida, su consuelo, su fortaleza su esperanza. Seguramente en la vida de ustedes y en la de tantos hermanos, recordamos la muerte de Jesús, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro salvador, junto a él ponemos todo ese sufrimiento, ese dolor humano que brota de tantas situaciones de violencia, de desigualdades, de injusticias de toda la maldad que es capaz el corazón humano, para destruirnos y para destruir la naturaleza. Jesús carga con todos esos males y los lleva a la cruz para redimirnos, porque solamente el amor nos da una vida nueva, no será el odio, no será el resentimiento, no será la venganza, lo que va darnos un mundo de paz”, concluyó.