Especialista asegura que el uso del barbijo sigue causando problemas de voz a docentes

18/04/2022 - 01:34 Santiago

"Desde el reinicio de las clases, han vuelto a aumentar las consultas por problemas de cuerdas vocales por parte de docentes, y en realidad el problema central sigue siendo el uso del barbijo. El protocolo vigente dispone el uso de este elemento de prevención, así que los docentes deben tomar todos los recaudos necesarios para no sufrir un problema crónico", sostuvo la licenciada en fonoaudiología Anita Lemos.

El sábado fue el Día Mundial de la Voz, y las principales instituciones ligadas a la fonoaudiología confirmaron que los trastornos de las cuerdas vocales crecieron un 30% en lo que va de la pandemia, y que el uso de barbijo limita la claridad al hablar y exige mayor esfuerzo para hacerse entender.

En este sentido, la licenciada Lemos expresó que "el protocolo plantea que sea eliminado el distanciamiento, pero no el uso del barbijo, por lo que debe seguir en las escuelas, y si bien lo ideal para que los docentes no sufran trastornos sería que se lo quitaran al menos al dar la clase lejos de los chicos, no lo pueden hacer porque no les está permitido".

"El uso de este elemento de seguridad, se vuelve un problema para la salud de los docentes, al momento de tener buenos hábitos para el uso de la voz, lo que genera daños a las cuerdas vocales. No se oxigena bien, no se respira bien, por lo tanto hay irritaciones al nivel de las cuerdas, se produce fatiga vocal por el mal uso de la fonación, por lo que, hasta que dejemos de usar el barbijo, vamos a tener que trabajar con disfonías ocasionadas por esta cuestión", consideró la profesional.

La licenciada Lemos reveló que el tema es analizado a nivel profesional dentro de la institución que agrupa a los profesionales de la fonoaudiología en la provincia (de la cual es vicepresidente), y que se coincidió en que mientras se continúe utilizando el barbijo, se tendrán estos problemas, por lo que se piensa acentuar las campañas de prevención.

Si bien circula la idea de que el cuidado de la voz está reservado solamente a determinados sectores, como los docentes, cantantes o locutores, advierten que cualquier cambio en la voz es indicador para hacer una consulta y si las alteraciones duran más de 15 días.





Síntomas a los que hay que poner atención

Hay síntomas a los que se debe prestar atención ya que pueden indicar problemas en las cuerdas vocales. Los cambios en la calidad de la voz abarcan un abanico de situaciones, y los especialistas explican que el hecho de que suene diferente a lo habitual o algo más ronca (disfonía), es la dificultad para emitir sonidos al intentar hablar, y puede manifestarse como una voz más apagada, aireada, apretada, con cortes, hasta incluso la pérdida total de la voz o afonía.

También existen otros tipos de señales de alerta como la fatiga o el cansancio durante o después del habla, la sensación de falta de aire, el dolor y/o molestias en el cuello y hombros al hablar, el carraspeo frecuente, molestias al tragar, dolor de oído después de hablar, sensación de cuerpo extraño en la garganta y/o pérdida de la voz.





Cualquier alteración debe motivar una consulta

Todos debemos cuidar nuestra salud vocal, especialmente aquellas personas que trabajan con la voz, locutores, cantantes, conferencistas, docentes, actores, entre otros, y los grupos de riesgo (por ejemplo, trabajadores de call centers) que, por su trabajo, pueden llegar a esforzarla. Estas personas refieren fatiga vocal y esto se debe a que desconocen cómo usar la voz. Según relevamientos internacionales, cerca de un 5% de la población mundial sufre de alguna alteración en la voz, la prevalencia es mayor entre los 25 años y 45 años. En estos casos, es necesario realizar la evaluación y el diagnóstico por parte de especialistas en otorrinolaringología trabajando en forma conjunta con fonoaudiología, para evitar así daños mayores.