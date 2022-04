“Será ésta una gran oportunidad para el reencuentro con el Señor de los Milagros”

22/04/2022 - 22:50 Santiago

Con gran expectativa se vive el camino hacia la Fiesta Grande del Señor de los Milagros de Mailín que después de 3 años volverá a realizarse sin restricciones.

La Villa se prepara para recibir a miles de fieles de todo el país, que durante los últimos años no pudieron asistir debido a las prohibiciones que regían en el marco de la pandemia.

Este año, la fiesta será el domingo 29 de mayo, y el padre Sergio Quinzio, rector del santuario de la Villa convocó a los devotos a participar de los actos que se iorganizaron para honrar al “Forastero”.

“Invito a todos los peregrinos y devotos del Señor de Mailín a concurrir este año a renovar su fe y su graca delante de su Imagen. Sabemos que este año habrá una fiesta sin restricciones, aunque con las medidas sanitarias vigentes, por lo que instamos al uso permanente del barbijo y a sanitizarse cuantas veces sean necesarias. Pero queremos que se hagan presente el 29 de mayo, en la fiesta central, que es el día litúrgico de la Ascensión del Señor”, convocó el párroco.

Asimismo recordó que los actos comenzarán, como ya es una tradición, el jueves 26, con el Triduo.

“El jueves se realizará la bajada de la Cruz, y luego se la trasladará al Árbol Histórico donde se celebrará la primera misa” informó Quinzio, al recordar además que suele ser una jornada de gran participación de fieles.





Reflexión

El sacerdote pidió a los fieles asistir al santuario para vivir una experiencia única, tras las marcas que dejó la pandemia en la vida de cada uno.

“Después de estos dos años de pandemia, en los que la gran mayoría no pudo concurrir a la Villa, pedimos que se acerquen. Este año muchos llegarán al santuario con otras vivencias, distintos, a diferencia de los años anteriores. Llegarán con mucha tristeza, mucho dolor, angustia por todo lo vivido, porque seguramente todos pasaron por situaciones que marcaron, no solo por la enfermedad, sino también sufrieron pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos a los que no se los pudo despedir. Entonces será ésta una gran oportunidad para el reencuentro con el Señor de los Milagros”, remarcó el párroco. Sin embargo, llamó también a los devotos a “agradecer”.

“Acérquense a agradecer también, porque en este tiempo también ocurrieron cosas buenas como nacimientos, hemos podido percibir nuevos modos de ayudarnos, de cuidarnos, nos hemos vuelto más solidarios. Todo eso es motivo de agradecimiento. Seguramente muchos no podrán asistir, pero los que puedan, que hagan llegar las intenciones de sus seres queridos, de quienes por diversos motivos no puedan acercase en esta fiesta”, resaltó.





PADRE SERGIO QUINZIO

“Estamos esperando con mucho entusiasmo el reencuentro”

La Villa se prepara desde hace mucho tiempo para esta celebración cien por ciento presencial. “Estamos trabajando con la ayuda de muchas instituciones, del Gobierno para recibir a los peregrinos de la mejor manera. Estamos esperando con mucho entusiasmo el reencuentro. Nos preparamos para recibir a todos los fieles como se merecen, dándoles la mayor atención dentro de nues tras posibilida - des”, expresó el padre Sergio Quinzio. Vale indicar que antes de la pandemia, la Villa solía recibir en cada fiesta grande del Señor de Mailín más de 200 mil personas de todo el país, y esperan volver a la normalidad este año.