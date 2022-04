Mañana sortearán la camiseta de Los Pumas entre donantes de sangre

27/04/2022 - 21:48 Santiago

El Centro Provincial de Sangre realizará mañana un nuevo sorteo entre los donantes voluntarios que se acercaron y siguen acercándose a la institución.

Desde la Secretaría de Turismo de la Provincia donaron la camiseta oficial de Los Pumas con las firmas de grandes estrellas, para seguir captando y agasajando a los héroes de vida, y el día del sorteo será mañana.

Del mismo participarán todos los donantes voluntarios que se suman a la campaña de donación desde febrero, hasta quienes lo hagan hasta minutos antes del acto.

“Invitamos a sumarse a todos los donantes y les deseamos mucha suerte a nuestros voluntarios, ya que gracias a ustedes muchas familias pueden volver a sonreír”, expresaron en la convocatoria desde las redes sociales. Vale remarcar que una donación tarda aproximadamente 15 minutos y cada vez que una persona dona sangre puede ayudar a salvar hasta cuatro vidas.

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, haber transcurrido más de un año desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud, no fumar durante las 2 horas previas. No se deben presentar en ayunas; no haber donado sangre en los últimos 3 meses. Además destacaron que las personas con diabetes, hipertensión o problemas de tiroides pueden donar sangre.