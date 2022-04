Hasta el momento, la mayoría de los casos graves han sido registrados en el Reino Unido y originaron 17 trasplantes

27/04/2022 - 22:44 Santiago

Ya son por lo menos 170 los casos documentados en 12 países de hepatitis aguda de etiología desconocida. Los primeros, el año pasado, se detectaron en Estados Unidos y, este año, Reino Unido se sumó a las notificaciones, a las que le siguieron otros estados de Europa.

En el país, según se pudo conocer, hay en estudio por lo menos un caso sospechoso en el Hospital Ricardo Gutiérrez.

Hasta el momento, los casos de hepatitis aguda de origen desconocido se reportaron en 12 países, Reino Unido (114), España (13), Israel (12), Estados Unidos (9), Dinamarca (6), Irlanda (5), Países Bajos (4), Italia (4), Noruega (2), Francia (2), Rumania (1) y Bélgica (1). Hasta el momento 17 personas, entre 1 mes y 16 años, han requerido de un trasplante de hígado y se ha registrado una muerte.

El síndrome ha sido descripto como una hepatitis aguda grave con elevación marcada de las enzimas hepáticas e ictericia, acompañado en la mayoría de los casos por síntomas gastrointestinales previos que incluyen dolor abdominal, diarrea y vómitos.

La mayoría de los casos no tenían fiebre. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no fueron detectados en ninguno de estos casos. Los viajes internacionales o los enlaces a otros países no se han identificado como factores según la información actualmente disponible.