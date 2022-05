Ofrecen cargos y horas cátedra titulares y suplentes

01/05/2022 - 22:50 Santiago

El Consejo General de Educación comunica a los docentes de los niveles Inicial, Primario y Modalidades, Secundario y Superior, que a partir de la 0 hora de hoy y hasta las 23.59 del martes 3 de mayo de 2022, se realizará el ofrecimiento de cargos y horas cátedra titulares y suplentes del primer grado del escalafón de los establecimientos educativos de los Niveles Inicial, Primario y Modalidades, Secundario y Superior en el sistema "Consejo Virtual", ingresando en el Portal Oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar - Sección "Consejo virtual".

Los ofrecimientos se realizarán conforme al LOM 2022 y las pautas establecidas en la Resolución N° 162/2022.

Jardín de Infantes N°7 Centenario -Región 1- Santiago, Dpto. Capital; N°25 Los Pastorcitos - Región 1- Santiago, Dpto. Capital; N°30 Infanta Mendocina -Región 1-Santiago, Dpto. Capital; N° 386 Huahuitas Huasitun - Región 1- San Vicente, Dpto. Loreto; N° 72 Bambi-Región 1- Santiago del Estero. Dpto. Capital; N° 205 Cielito Lindo - Región 2 - La Aurora, Dpto. Banda; N°181 anexo Esc. N° 838 - Región 2 - La Florida, Dpto. Robles; N° 40 Rincón de Sueños - Región 2 - La Cañada, Dpto. Figueroa; N° 75 Esperanza - Región 3 - Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini; N°141 Abrojitos - Región 3 -Pozo Hondo, Dpto. Jiménez; N°187 Cebollitas -Región 3- El Charco - Dpto. Jiménez; N° 107 Sayaneritos - Región 4 - Real Sayana, Dpto. Avellaneda; N° 902 anexo a Esc. N° 686 Vacasmioj - Región 4 - Real Sayana, Dpto. Avellaneda; N° 81 Copitos de Amor – Región 6 – Los Pirpintos, Dpto. Copo; N°130 - Región 8 – Sumampa, Dpto. Quebrachos.

Nivel Primario

Escuela N° 446 Dr. Carlos Coronel - Jornada Simple (Región II) - La Banda, Dpto. Banda; N° 1073 - Jornada Simple (Región VII)- Ancaján, Dpto. Choya; Juan Antonio Neirot N° 54 -Jornada Simple - (Región I)- Santago del Estero, Dpto. Capital; N°418 José Raúl Villagrán - Jornada Simple (Región III) - Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini; Sup. Pcia. de San Luis Nº 198 - Jornada Simple - (Región V)- Quimilí, Dpto. Moreno; N° 1170 - Jornada Completa - Los Soria, Dpto. Banda; Sup. Nº 169 Julio A. Roca - Jornada Simple - (Región IV) û Añatuya, Dpto. Gral. Taboada; Esc. N° 761 Rafael Obligado - Jornada Simple - (Región III)- Las Termas de Río Hondo, Dpto. Río Hondo; N° 1115 - Jornada Simple - (Región VII)- Choya, Dpto. Choya; Nº 95 Pérez Bulnes - Jornada Simple- (Región VII) û Choya, Dpto. Choya; Nº 243 Manuel Alberti - Jornada Simple- (Región VII)-Frías, Dpto. Choya; Nº 1241 Benjamín Santillán- Jornada Completa û Sgo. del Estero, Dpto. Capital; Nº 41 Remedios de Escalada de San Martín - Jornada Simple -(Región II)-San Javier, Dpto. Banda; Sup. N°155 Luisa de Romero - Jornada Simple - (Región IV) – Añatuya, Dpto. Gral. Taboada; N° 1099 Pedro L. Gallo- Jornada Simple- (Región I)-Loreto, Dpto. Loreto; Nº 17 Félix Frías -Jornada Simple (Región VII)- Frías, Dpto. Choya.

Nivel Secundario

Colegio Secundario “Leopoldo Lugones” - Ojo de Agua - Ojo de Agua; “Sachayoj” – Sachayoj – Alberdi; “Nicolás Avellaneda”, Santiago, Capital; “Jorge Washington Ábalos” - Los Telares – Salavina; “2 de Abril” - Santiago – Capital; Colegio del Bicentenario de la Revolución de Mayo - Santiago – Capital; Agrotécnico Madre Tierra - Fernández – Robles.

Nivel Superior

ENS Rep. del Ecuador - Frías, Dpto. Choya; ENS Manuel Belgrano - Santiago, Dpto. Capital; ESPEA N° 1 - Santiago, Dpto. Capital; ISET N° 2 - Santiago, Dpto. Capital. Nivel Primario: ENS Rep. del Ecuador – Frías, Dpto. Choya.

Modalidades

Educativas CEIJA Marisa Wagner - Modalidad Especial - Santiago, Dpto. Capital; y CEIJA Banda - Modalidad Especial - La Banda, Dpto. Banda.