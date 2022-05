A causa del frío aumentan las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares

01/05/2022 - 23:11 Santiago

Las bajas temperaturas comienzan a hacerse sentir en la provincia y las complicaciones de la salud empiezan a salir a flote. Por ello, los profesionales médicos advierten sobre la importancia de los cuidados para evitar la hipertensión y cuadros cardiovasculares, que ya comenzaron a ser motivo de consulta constante en los centros asistenciales.

Así lo confirmó el Dr. Luis Orellana, referente del Área de Prevención de Enfermedades Crónicas del Ministerio de Salud, en diálogo con EL LIBERAL.

"Comienza a aumentar la demanda de descompensaciones cardíacas en épocas de frío, y por ello es fundamental tomar todas las medidas de prevención para evitar complicaciones", pidió, como primer punto, el especialista.

"Hay que recordarle a la población que con el cambio de estación, con la temperatura fría, aumenta la probabilidad de complicaciones de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo, lo relacionado con la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias, y las descompensaciones de las insuficiencias cardíacas", remarcó Orellana.

Las complicaciones a la exposición al frío se deben a la contracción de los vasos, sobre todo si se habla de hipertensión arterial. En este sentido, el referente del Área de Prevención de Enfermedades Crónicas, explicó que "esto se debe a que las temperaturas frías aumentan la contracción de los vasos, lo cual lleva al aumento de la presión arterial. Además se pierde menos líquido por el mismo frío, por lo que es necesario hacer un reajuste en los tratamientos de la hipertensión".

Las complicaciones de esta índole no distinguen de sexo ni edad, ya que incluso hay cada vez más jóvenes con problemas de hipertensión arterial y otras afecciones coronarias. Por ello, las recomendaciones son válidas para toda la población.

Además se recomienda asistir al médico ante algunas sensaciones poco comunes, para descartar u obtener un diagnóstico precoz.

"No descuidarse en hacer el tratamiento"

El Dr. Luis Orellana remarcó la importancia de no descuidarse en el tratamiento, ya que un olvido podría traer severas consecuencias.

"Hay que recordar que no tienen que abandonar el tratamiento, ya que hay mayor riesgo de complicaciones. Generalmente en esta época se agregan diuréticos al tratamiento para controlar la HTA y la insuficiencia cardíaca. Además es oportuno remarcar que no se deben dejar de lado los chequeos médicos y por supuesto no exponerse a las temperaturas frías, sin estar preparados".

Y el especialista recordó que "hay que tener en cuenta que los procesos infecciosos también son más frecuentes en esta época invernal, y hay que tener presente que estos procesos aumentan la probabilidad de complicaciones de las enfermedades de las arterias".

Las vacunas previenen las complicaciones cardiovasculares

Durante esta época del año, según el Dr. Orellana "tenemos mayor presencia de las enfermedades coronarias como infartos y accidentes cerebrovasculares a causa del frío. Por todo ello hay que tener cuidado en eso y no olvidar que las vacunas previenen complicaciones cardiovasculares por lo que es importante tener el esquema de vacunación completo".

Y finalmente aconsejó mantener "un estilo de vida saludable con alimentación sana, disminución del consumo de sal y controles médicos periódicos".

Las afecciones respiratorias son otros de los problemas de salud que se agudizan en esta época del año

Con las bajas temperaturas muchas personas contraen enfermedades propias de esta época. Por eso especialistas recomendaron una serie de medidas para prevenir las enfermedades y las intoxicaciones respiratorias. En especial, se deben maximizar las medidas de cuidado y estar alertas ante posibles síntomas en bebés, niños, embarazadas y adultos mayores, ya que son lo más vulnerables a este tipo de afecciones.

Según se informó oportunamente desde el Ministerio de Salud de la Nación, para prevenir enfermedades respiratorias tales como la gripe, la bronquiolitis, la bronquitis y la neumonía, entre otras infecciones es importante:

* Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales.

* Sostener la lactancia materna, al menos hasta que el bebé cumpla los 6 meses.

* Tener las vacunas incluidas en el Calendario Nacional al día para reducir las complicaciones en la salud y la mortalidad por infecciones respiratorias, en especial en los niños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores.

* Ventilar los ambientes a diario.

* No fumar y mantener los ambientes libres de humo.

* No automedicarse. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación.