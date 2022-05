Especialista asegura que no se registrarán temperaturas extremas en Santiago este otoño

03/05/2022 - 00:52 Santiago

El vaticinio del sitio Extreme Temperatures Around The World (Temperaturas extremas alrededor del mundo) para este mes sobre que habría "una ola de calor en varias provincias del Norte Argentino, con temperaturas cercanas a los 40 grados", generó sorpresa y preocupación en la comunidad, pero la veracidad de este pronóstico generó el rechazo de expertos, que lo calificaron como "falso" y sin ningún sustento científico.

Consultado al respecto, el ingeniero Howard Van Meer, especialista en Hidrología Agrícola del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) de nuestra provincia, aseguró que este otoño en nuestra provincia "no se registrarán temperaturas extremas", y sí advirtió que la falta de lluvias se hará sentir, a causa del efecto Niña, que aún afecta a esta parte del país.

El experto se pronunció de este modo al analizar las informaciones que daban cuenta de que en nuestra provincia tendríamos estos días temperaturas que rondarían los 40 grados, y que en el sur del país las heladas serían también inusuales.





"Olas de calor no estacionales en el hemisferio sur: Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y luego... ¡Sudamérica! Una ola de calor brutal y récord se avecina en el Norte de Argentina y Paraguay. Las temperaturas podrían subir más de 40°C con noches cercanas a los 30°C después de desplomarse posteriormente", advirtió el sitio Extreme Temperatures Around The World (Temperaturas extremas alrededor del mundo).

"Son pronósticos que deben ser tomados con mucha cautela porque la mayoría carece de un sustento científico, y eso genera preocupaciones innecesarias en la gente", analizó.

"Esos días de elevada temperatura ya los tuvimos la semana pasada, lunes y martes que las máximas fueron de 36 a 37 grados, y luego bajó la temperatura, y los pronósticos de 40 grados fueron exagerados. La verdad no sé por dónde vino esa información, pero está mal, hay muchos portales o personas que se dicen expertas y que exageran", consideró el ingeniero Van Meer, respecto de las informaciones que circularon días atrás.

Anticipó que, según los datos de la estación meteorológica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en la que se desempeña, en nuestra provincia tendremos un otoño con temperaturas "dentro de los rasgos propios de la estación", y que no se avizoran lluvias importantes al menos hasta mediados de junio.





EFECTO NIÑA

“Las lluvias otoñales están complicadas”

Sobre cómo seguirá el clima durante estos primeros días de mayo, el ingeniero Van Meer indicó que habrá jornadas nubladas, al menos hasta jueves o viernes, con noches frescas y días agradables. “Tendremos como siempre la mejor época para Santiago que es durante mayo y junio en lo que hace al clima, pero precipitaciones nada, al menos hasta después de mitad de mes. En ese sentido si vamos a estar complicados, porque las lluvias otoñales están complicadas”, precisó. La lluvia durante esta época, siempre tuvo una media muy baja, “que suele ser en mayo de unos 10 a 15 milímetros de promedio, y en junio o julio apenas se dan algunas lloviznas y se normaliza recién para agosto o septiembre”. “Venimos de sequías, y vamos a seguir así por el efecto de la Niña, así que no creo que vaya a llover mucho. Esa sequía extrema del verano, creemos que seguirá al menos hasta junio”, puntualizó.





Habrá un leve aumento de la temperatura estos días

Hasta el fin de semana, la temperatura irá en un paulatino ascenso en nuestra provincia, aunque según los pronósticos no superará los 30 grados. Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una temperatura mínima de 4 grados, y una máxima de 24º, con cielo entre parcialmente nublado y despejado, y viento predominante del sector sureste. Mañana en tanto, la mínima sería de 6 grados y la máxima de 26, y cielo mayormente despejado. Así irá en aumento la temperatura, hasta llegar el fin de semana a los 28 grados de máxima y los 11 de mínima. Ayer en nuestra ciudad se registró una temperatura mínima de 14 grados a las 6, en tanto que la máxima fue de 21.9 y se dio a las cuatro de la tarde.