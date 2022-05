03/05/2022 - 21:21 Santiago

El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que afecta a personas de todas las edades, que suele darse en quienes tienen antecedentes personales o familiares de alergia, y si se aprende a controlarla, se puedes llevar una vida plena.

El Dr. Vergara explicó que los síntomas del asma incluyen sensación de pecho cerrado u oprimido, dificultad respiratoria (disnea), tos o silbidos (sibilancias) en el pecho. Los síntomas son variables y pueden cambiar de un momento a otro.

“Para un buen manejo del asma es importante dejar de fumar, conocer los factores desencadenantes, los síntomas y cómo controlarlos. Además del uso correcto de inhaladores para el tratamiento, tomar la medicación preventiva cuando es necesaria y la medicación de rescate indicada por el médico cuando los síntomas empeoran. Y reconocer cuándo consultar para evitar complicaciones”.





CÓMO ACTUAR

No se puede prevenir, pero sí reducir la exposición a los desencadenantes

Aunque esta enfermedad en sí no se puede prevenir, se recomienda identificar y reducir la exposición a sus desencadenantes a través de medidas generales de control ambiental tales como: Evitar contacto con humo de cigarrillo. Minimizar la aparición de ácaros en casa. Liberarse de todas las mascotas con pelo y elegir hipoalergénicas. Eliminar cucarachas de la casa. Limpiar cada rincón de la casa de forma regular. Se pueden usar insecticidas, pero asegúrate que el asmático no esté en casa cuando se use. Evitar contacto con polen y moho. Reducir humedad en casa.