Habilitaron nuevo Servicio de Endocrinología

03/05/2022 - 21:33 Santiago

La Unidad Primaria de Atención (UPA) del barrio Mariano Moreno 2, que se encuentra en avenida Lugones y Solís, de la ciudad Capital, incorporó el Servicio de Endocrinología, que funciona los miércoles, jueves y viernes, desde las 12. Los pacientes que deseen solicitar asistencia, deberán sacar turno previamente.

La Endocrinología es la rama de la medicina que estudia las glándulas de secreción interna, sus secreciones específicas llamadas hormonas y sus enfermedades. Por lo general, se asiste a pacientes que tienen un problema en el sistema endocrino como por ejemplo hipotiroidismo, etc.), alguna alteración del metabolismo como diabetes, osteoporosis, etc.; o algún problema nutricional, como obesidad, desnutrición, etc.

Por otra parte, desde la UPA del barrio Mariano Moreno informan que recientemente retomaron las extracciones de sangre en el centro asistencial. Los pacientes deben acudir con pedido del médico y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.