Estiman que en nuestra provincia la cantidad de personas diagnosticadas con celiaquía ronda las cinco mil

04/05/2022 - 23:18 Santiago

En Santiago, el Provincial de Atención y Detección de Enfermos Celíacos (Propadec) asiste a unas 1.700 personas celíacas de diferentes puntos del territorio, aunque las afectadas son muchas más.

“Es la cantidad de celíacos censados por el programa, que son personas que no tienen obra social y de condiciones vulnerables que no pueden por sus propios medios adquirir sus alimentos sin Tacc. Pero en Santiago hay más celíacos, superamos los 4.700, pero hay gente que no la podemos empadronar porque está en las obras sociales, y si esta gente no llega al programa o a Acela y Aceband, no podemos tener un registro preciso. Hay gente también que tiene un ingreso y no necesita asistencia ni de las asociaciones ni del Propadec”, reveló María del Valle Fernández, responsable del Propadec y del Programa Nacional de Control y Detección de la enfermedad celíaca.

La profesional aseguró que esta situación “hace que no podamos tener estadísticas reales y concretas respecto de la atención de los celíacos en la provincia”.

Sobre las consultas por sospechas de celiaquía, crecieron en la provincia un 60% los últimos años, lo que adjudicó “a las campañas de concientización que se realizan desde el Ministerio de Salud y desde los centros particulares, lo que hace que la gente advierta los síntomas y acuda a la consulta”.